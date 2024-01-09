CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut\'tan gazeteciler günü mesajı

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bulut, mesajında, demokrasinin geliştirilmesinin en önemli unsurlarından birinin düşünce ve ifade özgürlüğü olduğunu belirtti.

Halkın doğru haber almasını sağlayan, kamuoyunun vicdanı olan, gerçeklere ayna tutan medya ne kadar özgürse o ülkenin demokrasisinin de o kadar güçlü olduğunu vurgulayan Bulut, "Ancak Türkiye'de böyle bir tablodan söz etmek mümkün değildir. Binlerce gazetecinin işsiz olduğu ülkemizde medyanın, baskı ve sansürü, tehdit ve hedef göstermeyi en ağır yaşadığı karanlık bir dönemden geçmekteyiz." iddiasında bulundu.

Medya sektöründeki ücret politikalarını eleştiren Bulut, meslekte yıllarını deviren kıdemli muhabirlerin asgari ücret ya da çok az üstünde maaşlarla hayatını idame etmek zorunda bırakıldığını belirtti.

Medya, yayıncılık ve matbaa iş kollarında asgari ücretin normal ücret halini aldığını, basın emekçilerinin ellerine geçen üç kuruş parayla açlık sınırında yaşamaya mahkum edildiğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Bu karamsar tabloya rağmen toplumun doğru bilgilendirilmesi, aydınlatılması gibi kutsal bir görevi yerine getiren gerek yerel gerek ulusal, yazılı ve görsel basındaki basın emekçileri, mesleğinin onuru için kamuoyuna haber ulaştırmak için gece gündüz emek harcamaktadır. Bu zor şartlarda kalemini halk için, toplumu doğru bilgilendirmek için, gerçekleri duyurmak için kullanan basın emekçilerimizin, 10 Ocak Çalışan/Çalışamayan Gazeteciler Günü'nü kutluyor sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."