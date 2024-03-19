CHP Genel Başkan Yardımcısı: Fahiş Gıda Fiyatlarını Önemsizleştiren Bir Zihniyet Hakim - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Fahiş Gıda Fiyatlarını Önemsizleştiren Bir Zihniyet Hakim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ekonomik krizin derinleştiği ve geçim sıkıntısının arttığı bir dönemde fahiş gıda fiyatlarını önemsizleştiren ve halkın feryatlarını küçümseyen bir zihniyetin hakim olduğunu savundu. Adem, Türkiye'de kırmızı et fiyatlarının hızla yükseldiğini belirterek, dar gelirli vatandaşların kıyma almak için kuyruklar oluşturduğunu ve iktidarın bu sorunu görmezden geldiğini ifade etti.

19.03.2024 12:21  Güncelleme: 12:24
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "ekonomik krizin derinleştiği, geçim sıkıntısının had safhaya ulaştığı bir dönemde fahiş gıda fiyatlarını önemsizleştiren, halkın feryatlarını küçümseyen bir zihniyetin hakim" olduğunu savundu.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kırmızı et fiyatlarındaki tırmanışın hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

"Ekonomik krizin derinleştiği, geçim sıkıntısının had safhaya ulaştığı bir dönemde fahiş gıda fiyatlarını önemsizleştiren, halkın feryatlarını küçümseyen bir zihniyet hakimdir." ifadesini kullanan Adem, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rakamlara göre ocak ayında dana etinin yüzde 109,72, kuzu etinin ise yüzde 129,41 zamlandığını bildirdi.

Kırmızı Et Konseyinin raporuna göre son bir yıllık et fiyatlarındaki artış oranının şubat ayında yüzde 114,27 olduğunu kaydeden Adem, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkenin dört bir yanında dar gelirli vatandaşlar sabahın köründe bir kilo kıyma almak için kuyruklar oluşturmak zorunda kalmaktadır. Emekliler, işsizler, yoksullar için bu kuyruklardaki sırada bekleyiş insanlık onuruna aykırı bir mahcubiyete dönüşmektedir. Ancak iktidar ısrarla gözlerini bu acı manzaraya kapatmakta, çaresizliğe itilen halkın feryatlarını duymazdan gelmektedir."

Kaynak: AA

Erhan Adem, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı: Fahiş Gıda Fiyatlarını Önemsizleştiren Bir Zihniyet Hakim - Son Dakika

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