CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "ekonomik krizin derinleştiği, geçim sıkıntısının had safhaya ulaştığı bir dönemde fahiş gıda fiyatlarını önemsizleştiren, halkın feryatlarını küçümseyen bir zihniyetin hakim" olduğunu savundu.
Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kırmızı et fiyatlarındaki tırmanışın hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
"Ekonomik krizin derinleştiği, geçim sıkıntısının had safhaya ulaştığı bir dönemde fahiş gıda fiyatlarını önemsizleştiren, halkın feryatlarını küçümseyen bir zihniyet hakimdir." ifadesini kullanan Adem, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rakamlara göre ocak ayında dana etinin yüzde 109,72, kuzu etinin ise yüzde 129,41 zamlandığını bildirdi.
Kırmızı Et Konseyinin raporuna göre son bir yıllık et fiyatlarındaki artış oranının şubat ayında yüzde 114,27 olduğunu kaydeden Adem, şu değerlendirmede bulundu:
"Ülkenin dört bir yanında dar gelirli vatandaşlar sabahın köründe bir kilo kıyma almak için kuyruklar oluşturmak zorunda kalmaktadır. Emekliler, işsizler, yoksullar için bu kuyruklardaki sırada bekleyiş insanlık onuruna aykırı bir mahcubiyete dönüşmektedir. Ancak iktidar ısrarla gözlerini bu acı manzaraya kapatmakta, çaresizliğe itilen halkın feryatlarını duymazdan gelmektedir."
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkan Yardımcısı: Fahiş Gıda Fiyatlarını Önemsizleştiren Bir Zihniyet Hakim - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da gerçekleştirilen bir programda yaptığı konuşmada, bugün çekilecek kura ile 76 bin konutun dağıtımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki ayrıca, Hatay'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, depremden bu yana 224 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirtti.
Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kulüple ilgili söylediği sözlere karşılık düzenlediği basın toplantısında, "Hiçbir siyasi partinin başkanıyla ya da mensubu ile hiç ters düşmedim. Çünkü burada her siyasetten arkadaşımız var.
CHP Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan, Şişli'nin merkezinde rezerv alan ilan edilmesine tepki gösterdi. Şahan, Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'un imzasıyla yapılan bu projenin Şişli ve İstanbul'a hangi deprem sorununa çözüm ürettiğini sordu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, afet öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının şu anda 82 bine çıktığını belirtti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evde yapılan aramada 1 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da yıkılan binaların inşaatını inceleyerek, restorasyon çalışmalarını denetledi. Bakan Ersoy, Vali Ersin Yazıcı ve diğer ilgililerle birlikte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. ESP Genel Başkan Yardımcısı Ebru Yiğit de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. Aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?