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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun fiilen lağvedildiğini söyledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun fiilen lağvedildiğini söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının yapılmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işveren taraflarını çağırmasının komisyonun görevinin lağvedildiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Taşçıer, asgari ücretin insan onuruna yaraşır seviyeye yükseltilmesi ve çeşitli düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Asgari Ücret Tespit Komisyonu\'nun fiilen lağvedildiğini söyledi
27.12.2023 - 16:18,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, "Bugün asgari ücret konuşulan rakamlardan hangisi olursa olsun, birkaç ay sonra yeniden açlık sınırının altına düşecek. Bu bir tahmin değil, matematiğin gerçeğidir. Dolayısıyla tek artış ısrarından vazgeçilmesi çağrısını bir kez daha yapıyoruz." dedi.

Taşçıer, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun geçen haftalarda ilk iki toplantısını yaptığını anımsattı.

Komisyonun üçüncü toplantısı henüz yapılmamışken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işveren taraflarını çağırdığını bildiren Taşçıer, asgari ücreti belirleme yetkisinin kanuna ve yönetmeliğe göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görevi olduğunu söyledi.

Taşçıer, "Bu komisyon elbette emekçiden yana karar alabilecek bir yapıda değil. Ama ne olursa olsun, bir kural varsa buna uyulmak zorundadır. Henüz komisyonda bir rakam konuşulmamışken, bugün saraydaki görüşme sonrası Erdoğan'ın bir ücret açıklaması Asgari Ücret Tespit Komisyonunun fiilen lağvedildiğinin ikrarı olacaktır." diye konuştu.

Bu sürecin bir parçası olmamak için tutar açıklamayı doğru bulmadıklarını aktaran Taşçıer, partisinin asgari ücrete yönelik önerilerini paylaştı.

İlk önerinin "asgari ücretin insan onuruna yaraşır seviyeye yükseltilmesi" olduğunu bildiren Taşçıer, şunları kaydetti:

"Bugün asgari ücret konuşulan rakamlardan hangisi olursa olsun, birkaç ay sonra yeniden açlık sınırının altına düşecek. Bu bir tahmin değil, matematiğin gerçeğidir. Dolayısıyla tek artış ısrarından vazgeçilmesi çağrısını bir kez daha yapıyoruz. Gelir vergisi ilk dilim oranı ücretlilerde yüzde 10'a düşürülsün. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme veya asgari ücret artış oranı kadar artırılsın. Asgari ücret vergi istisnası matrahtan indirim yöntemiyle uygulansın. İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği işçilere de sağlansın. Yemek bedeli istisnası günlük brüt asgari ücretin yüzde 50'sine endekslensin. Uluslararası Çalışma Örgütünün 131 sayılı sözleşmesi onaylansın. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılsın. Cumhurbaşkanına keyfi olarak grev ve lokavt erteleme hakkı veren madde kaldırılsın. TÜİK talimatla hareket etmeyi bırakıp, gerçek verileri açıklamaya başlasın. Anayasa'nın 49. ve 55. maddeleri uygulansın."

Taşçıer, partisinin bu önerileri gerçekleştiğinde emekçilerin gerçek anlamda yoksulluktan kurtulacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun fiilen lağvedildiğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun fiilen lağvedildiğini söyledi - Son Dakika
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