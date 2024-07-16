CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'den Emekli Zamına Tepki - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'den Emekli Zamına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, en düşük emekli aylığına yapılan zamın açlık sınırının yanına bile yaklaşamadığını belirterek tepki gösterdi. Taşcıer, AK Parti'nin yoksulluğu ortadan kaldırmak yerine milyonları yoksullukta eşitlediğini savundu.

16.07.2024 16:15
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Bugün açıklanan zamla en düşük emekli aylığı, açlık sınırı olan 19 bin liranın ancak yüzde 66'sına denk geliyor. Bu zam, bırakın temel ihtiyaçları, en düşük kira bedelini bile karşılamaktan uzak." ifadesini kullandı.

CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamayla, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifine tepki gösterdi.

Lütuf gibi sunulan zammın, açlık sınırının yanına bile yaklaşamadığını ifade eden Taşcıer, "Saray rejimi, insan onuruna yaraşmayan koşullarda yaşayan 3,7 milyon emekliye 2 bin 500 lira zammı reva gördü. Bu öneri milyonlarca emekliyi sefalet düzeninde ölüm orucuna mahkum eden siyasi bir tercihtir." değerlendirmesinde bulundu.

"Emekçinin alın teri gasp edildi"

Dövizdeki yükselişi durdurmak için uygulamaya konulan Kur Korumalı Mevduatın (KKM) Hazine'ye yükünün iki yılda 48 milyar dolara yaklaştığını belirten Taşcıer, şöyle devam etti:

"KKM ile günümüzün kuruyla yaklaşık 1,6 trilyon liralık devasa bir servet transferi gerçekleşti. Zengin daha da zengin olurken emeklinin ve emekçinin de alın teri gasp edildi. 10 bin lira ile geçinmeye çalışan 3,7 milyon kişinin cebinden 1 yılda 428 bin lira çalındı. Bu para, KKM denen akıl ve bilim dışı uygulamaya harcanmamış olsa bugün 3,7 milyon emeklinin en düşük aylığı 35 bin lira olabilirdi."

AK Parti'nin yoksulluğu yaratan nedenleri ortadan kaldırmak yerine milyonları yoksullukta eşitlediğini savunan Gamze Taşcıer, "Bugün açıklanan zamla en düşük emekli aylığı, açlık sınırı olan 19 bin liranın ancak yüzde 66'sına denk geliyor. Bu zam, bırakın temel ihtiyaçları, en düşük kira bedelini bile karşılamaktan uzak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'den Emekli Zamına Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'den Emekli Zamına Tepki - Son Dakika
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