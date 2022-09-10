CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık: "Uzman ve başöğretmenlik gibi uygulamaları kaldıracağız" - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık: "Uzman ve başöğretmenlik gibi uygulamaları kaldıracağız"

10.09.2022 13:14
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık: "Uzman ve başöğretmenlik gibi uygulamaları kaldıracağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin, "Öğretmenlik, zaten uzmanlık mesleği. İktidara geldiğimizde 'uzman ve başöğretmenlik' gibi ayrıştıran, rütbelendiren uygulamaları kaldıracağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin, "Öğretmenlik, zaten uzmanlık mesleği. İktidara geldiğimizde 'uzman ve başöğretmenlik' gibi ayrıştıran, rütbelendiren uygulamaları kaldıracağız." dedi.

Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında eğitim sistemini değerlendirdi.

Okullarda temizlik ve güvenlik personeli eksikliğinin devam ettiğini, bu konuda Türkiye İş Kurumu üzerinden süreli görevlendirmelerin ihtiyacı karşılamadığını savunan Karabıyık, kadrolu yardımcı hizmetli atamasının yapılması gerektiğini söyledi.

İktidarlarında köy okullarını açacaklarını ve okul öncesi eğitimi zorunlu kılacaklarını belirten Karabıyık, "Köylerde yeniden eğitim öğretim başlayacak. Öğrenciler, bir taraftan bir tarafa taşınmayacak. Köylerdeki göçün de önüne geçmek önemli." diye konuştu.

Öğretmen atamalarına değinen Karabıyık, şöyle devam etti:

"Yeteri kadar öğretmen ataması yapılmamıştır. Şu an en az 100 bin öğretmen ihtiyacı vardır ve bu atama yapılmadığı takdirde büyük sorunlar oluşacak, öğrenciler öğretmensiz kalacaktır. Ayrıca sözleşmeli ücretli öğretmen açığının ücretli öğretmenlik sistemiyle karşılanmaya çalışılması, eğitim sisteminin büyük ayıbıdır ve bu sisteme derhal son verilmelidir. İktidarımızda 'ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik' gibi sorunları çözeceğiz."

Uzman ve başöğretmenlik sınavlarını eleştiren Karabıyık, "Öğretmenleri bölen, ayrıştıran düzenlemelere karşıyız. Şimdi yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması gereken öğretmenler, sınavlara hazırlık yapmaya başladılar. Öğretmenlik, zaten uzmanlık mesleği. İktidara geldiğimizde 'uzman ve başöğretmenlik' gibi ayrıştıran, rütbelendiren uygulamaları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Lale Karabıyık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık: 'Uzman ve başöğretmenlik gibi uygulamaları kaldıracağız' - Son Dakika

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