CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP'nin Gölge Kabinesinde İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Murat Bakan'ın ziyareti 12.00'de başladı ve ikili yaklaşık 1 buçuk saat görüştü.

Ali Yerlikaya'yı ziyareti sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Bakan, görüşmenin içeriğine dair bilgi vermesinin doğru olmayacağını söyleyerek şu açılamaları yaptı:

"Sayın Bakanı ziyaret ettik, Sayın Bakan Ali Yerlikaya'yı. Çok sıcak, çok samimi, çok verimli bir görüşme oldu. Birlikte bir basın açıklaması planlanmadığı için bizim bir basın açıklaması yapmamız doğru değil. Ama bizim görüşeceğimiz konuları az çok zaten kamuoyu daha önceden biliyor. Çeşitli televizyon programlarında söylemiştik. O minvalde genel bir görüşme yaptık. Her konudaki düşüncelerimizi çözüm önerilerimizi dile getirdik, bu kadarını paylaşabilirim. Sayın Bakana da samimi karşılaması için ve gerçekten verimli görüşme için teşekkür ediyorum."

"Ülkenin menfaatleri noktasında kesiştiğimiz, birlikte çözebileceğimiz sorunları çözebiliyor olmamız lazım"

Ali Yerlikaya ile yeni bir dönem başladığını söyleyen Murat Bakan, "İktidarla muhalefetin kesiştiği noktalar nedir? Ülkenin sorunlarıdır. Yani o ülkenin sorunlarında herkes kendi siyasi düşüncesine göre kendince en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi düşüncemize göre en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Ülkenin menfaatleri noktasında kesiştiğimiz, birlikte çözebileceğimiz sorunları çözebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu görüşmeler istişareler bunun için önemli. Bu bizim muhalefet yapmamızı engeller mi engellemez. Biz çözüm üretemediğimiz noktalarda muhalefet yapmaya devam ederiz ama belki birçok konuda sadece konuşarak görüşerek karşılıklı birbirimizi dinleyerek çözmemiz mümkün. Dolayısıyla bu görüşmeler bunun için önemli. Biz bu ülkenin yararına faydasına elimizden ne gelirse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edecek edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Murat Bakan ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Murat Bakan'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim." - ANKARA