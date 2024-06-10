CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmese de, Bakan görüşmenin sıcak ve verimli geçtiğini belirtti. İki tarafın ülkenin menfaatleri doğrultusunda sorunları çözebileceği konusunda anlaştığı ifade edildi.

10.06.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP'nin Gölge Kabinesinde İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Murat Bakan'ın ziyareti 12.00'de başladı ve ikili yaklaşık 1 buçuk saat görüştü.

Ali Yerlikaya'yı ziyareti sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Bakan, görüşmenin içeriğine dair bilgi vermesinin doğru olmayacağını söyleyerek şu açılamaları yaptı:

"Sayın Bakanı ziyaret ettik, Sayın Bakan Ali Yerlikaya'yı. Çok sıcak, çok samimi, çok verimli bir görüşme oldu. Birlikte bir basın açıklaması planlanmadığı için bizim bir basın açıklaması yapmamız doğru değil. Ama bizim görüşeceğimiz konuları az çok zaten kamuoyu daha önceden biliyor. Çeşitli televizyon programlarında söylemiştik. O minvalde genel bir görüşme yaptık. Her konudaki düşüncelerimizi çözüm önerilerimizi dile getirdik, bu kadarını paylaşabilirim. Sayın Bakana da samimi karşılaması için ve gerçekten verimli görüşme için teşekkür ediyorum."

"Ülkenin menfaatleri noktasında kesiştiğimiz, birlikte çözebileceğimiz sorunları çözebiliyor olmamız lazım"

Ali Yerlikaya ile yeni bir dönem başladığını söyleyen Murat Bakan, "İktidarla muhalefetin kesiştiği noktalar nedir? Ülkenin sorunlarıdır. Yani o ülkenin sorunlarında herkes kendi siyasi düşüncesine göre kendince en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi düşüncemize göre en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Ülkenin menfaatleri noktasında kesiştiğimiz, birlikte çözebileceğimiz sorunları çözebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu görüşmeler istişareler bunun için önemli. Bu bizim muhalefet yapmamızı engeller mi engellemez. Biz çözüm üretemediğimiz noktalarda muhalefet yapmaya devam ederiz ama belki birçok konuda sadece konuşarak görüşerek karşılıklı birbirimizi dinleyerek çözmemiz mümkün. Dolayısıyla bu görüşmeler bunun için önemli. Biz bu ülkenin yararına faydasına elimizden ne gelirse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edecek edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Murat Bakan ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Murat Bakan'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Murat Bakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:44 Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:31:41. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement