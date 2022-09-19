CHP'li Torun, Ordu'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Altılı masa şu anda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Her bir toplantı gelişerek, Türkiye'nin sorunlarının çözümü noktasında ortak birliktelik ortaya koyarak devam ediyor." dedi.

Torun, Altınordu ilçesinde katıldığı bir program sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin adım adım seçime gittiğini belirten Torun, altılı masaya yönelik zaman zaman kamuoyundaki farklı değerlendirmelerin, bu masayı dağıtma çabası olduğunu ileri sürdü.

Seyit Torun, masanın etrafında bulunan liderlerin şu anda sorumluluklarının farkında olduğunu vurgulayarak, "Altılı masa şu anda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Her bir toplantı gelişerek, Türkiye'nin sorunlarının çözümü noktasında ortak birliktelik ortaya koyarak devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'yi içinde bulunduğu sorunlardan kurtarabilmek ve çözüm üretmek için altılı masanın sürekli bir araya geldiğini kaydeden Torun, "Elbette 6 ayrı siyasi partiyiz. Zaman zaman farklı değerlendirmeler olabilir. Farklı görüşler olabilir. Ama bu masa milletin ve ülkenin geleceği için kuruldu. Emin adımlarla da yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

CHP'li Torun, altılı masanın adayının kim olacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Altılı masa bunu zamanı gelince açıklayacak. Onlar da kendi aralarında değerlendirme yapıyorlar. Ama zaman zaman bunu farklı şekilde algılayan, algılatmaya çalışanlar olabilir. Ama inanıyorum ki 6 lider bir araya geldiğinde mutlaka kazanacak adayla ve Türkiye'yi kucaklayacak, sorunlarını hep birlikte ortak akılla çözecek bir adayla yola çıkacaktır."