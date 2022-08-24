CHP'li Torun'dan belediye gelirlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Torun'dan belediye gelirlerine ilişkin açıklama Açıklaması

24.08.2022 13:36
CHP'li Torun'dan belediye gelirlerine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin maddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, belediye gelirlerinde 2022 yılı sonuna kadar kesinti yapılmaması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin maddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, belediye gelirlerinde 2022 yılı sonuna kadar kesinti yapılmaması çağrısında bulundu.

Torun, yazılı açıklamasında, temel belediye hizmetlerinin maliyetlerinde 4-5 kat artış yaşandığını, belediye gelirlerinin ise aynı kaldığını vurguladı.

İktidarın bu süreçte belediyelere destek olmak için hiçbir adım atmadığını savunan Torun, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda cumhurbaşkanı kararı ile belediyelerin, genel bütçe vergi gelirlerinden borçlarına mahsuben yapılan kesintilerinin ertelenmesine yönelik kararlar alınmıştı. Ancak bu yıl için henüz bir karar alınmadı. İktidara soruyoruz. Ağustos ayındayız hala neyi bekliyorsunuz? Şu anda hangi partiden olursa olsun belediyeler maddi sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bu sorunun siyasi partisi yoktur. CHP olarak iktidara çağrımızdır. Belediye gelirlerinde 2022 yılı sonuna kadar kesinti yapılmamalıdır."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

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