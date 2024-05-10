CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Binbaşı Üstsubayların Makam ve Görev Tazminatından Yararlanması İçin Düzenleme Talep Ediyor - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Binbaşı Üstsubayların Makam ve Görev Tazminatından Yararlanması İçin Düzenleme Talep Ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Binbaşı Üstsubayların Makam ve Görev Tazminatından Yararlanması İçin Düzenleme Talep Ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, binbaşı üstsubayların albay ve yarbaylarla aynı görevi üstlendiğini ancak makam ve görev tazminatından mahrum bırakıldığını belirterek, gerekli yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesini talep etti. Bağcıoğlu, tüm üstsubayların hak ettikleri ekonomik ve sosyal haklardan yararlanmasının en temel hedef olduğunu vurguladı.

10.05.2024 11:22
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Binbaşı üstsubaylarımızın makam ve görev tazminatından yararlanması için gerekli yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, binbaşıların albay ve yarbaylarla aynı görevi üstlendiğini ancak makam ve görev tazminatından mahrum bırakıldığını savundu.

Bu durumun emekli binbaşılar aleyhine haksızlık ve eşitsizlik yarattığını belirten Bağcıoğlu, "Bu bağlamda, binbaşı üstsubaylarımızın makam ve görev tazminatından yararlanması için gerekli yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm üstsubaylarımızın hak ettikleri ekonomik ve sosyal haklardan yararlanması en temel hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Binbaşı Üstsubayların Makam ve Görev Tazminatından Yararlanması İçin Düzenleme Talep Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Binbaşı Üstsubayların Makam ve Görev Tazminatından Yararlanması İçin Düzenleme Talep Ediyor - Son Dakika
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