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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık hizmetleri kamucu bir anlayışla yönetilmelidir - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık hizmetleri kamucu bir anlayışla yönetilmelidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, iktidarın sağlığı piyasaya terk etme alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini belirterek, sağlık hizmetlerinin kamucu bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Şahbaz, TÜİK'in yıllık enflasyon verisine göre sağlığın enflasyondan en çok etkilenen ikinci sektör olduğunu ve yaşam maliyetinin artmasının toplum sağlığını olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Ayrıca, iktidarın neoliberal sağlıkta dönüşüm programı ile kamusal sağlık hizmetlerinin sekteye uğradığını ve aile hekimliği uygulaması ile birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ticarileştirildiğini söyledi. Şahbaz, iktidara gelmeleri halinde kamucu anlayışla yürütülecek sağlık politikalarıyla vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının memnun olduğu bir sistemi kuracaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık hizmetleri kamucu bir anlayışla yönetilmelidir
03.01.2024 - 12:23,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "iktidarın sağlığı piyasaya terk etme alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini" ifade ederek, "Sağlık hizmetleri kamucu bir anlayışla yönetilmelidir." dedi.

Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in yıllık enflasyon verisini yüzde 64,77 olarak açıkladığını anımsattı.

TÜİK verilerine göre sağlığın, enflasyondan en çok etkilenen ikinci sektör olduğunu belirten Şahbaz, gelir düzeyi ve sağlığa erişimin doğru orantılı hale geldiğini dile getirdi.

Yaşam maliyetinin artmasının toplum sağlığını olumsuz etkileyeceğini, sağlığa erişimi de zorlaştıracağını vurgulayan Şahbaz, "Artan ilaç ve medikal ürünlerin fiyatları ve alım gücünün azalmasından dolayı ameliyat randevularını erteleyen, sağlıkta katkı payını ödeyemeyen hastalar artacaktır. Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki bu rakamlar geçen ay sağlığa, ilaca, doktora ulaşmada yaşadıkları zorluğu önümüzdeki ay daha fazla yaşayacaklarının habercisidir." diye konuştu.

İktidarın, 2003'te uygulamaya koyduğu neoliberal sağlıkta dönüşüm programı ile kamusal sağlık hizmetlerinin ciddi anlamda sekteye uğradığını, hastanelerin ticarethane, hastaların müşteri olarak görüldüğü bir sistemin hayata geçirildiğini öne süren Şahbaz, aile hekimliği uygulaması ile de birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ticarileştirilerek aile hekimlerine devredildiğini belirtti.

Hatalı ekonomi politikalarının sonucu olarak artan kira ve maliyetler nedeniyle aile hekimliği sisteminde çok büyük aksaklıklar yaşandığını savunan Şahbaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişim sorunu giderek artmaktadır. Sağlık tesislerinin planlamasındaki noksanlıklar ve hekim göçü nedeniyle vatandaşlarımız çoğu branşta hekimlerden aylarca randevu alamamakta, MR, tomografi gibi birçok tetkik için 5-6 ay sonrasına randevu verilebilmektedir.

İktidar sağlığı piyasaya terk etme alışkanlığından vazgeçmeli ve sağlık hizmetleri kamucu bir anlayışla yönetilmelidir. Sağlık Bakanlığı bütçesinin kanayan yarası olan şehir hastaneleri uygulamasına son verilmeli ve bu hastaneler kamuya devredilmelidir. Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük hakları emekliliğe yansıyacak şekilde düzeltilmelidir. İlaç ve tıbbi ürünlerin tedarik sorununa bir an önce çözüm bulunmalı, bulunamayan ilaçlarla ilgili yeni bir yöntem oluşturularak vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmelidir."

Şahbaz, iktidara gelmeleri halinde "kamucu" anlayışla yürütülecek sağlık politikalarıyla vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının memnun olduğu bir sistemi kuracaklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık hizmetleri kamucu bir anlayışla yönetilmelidir - Son Dakika


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