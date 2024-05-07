CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Bakanlığı, personelinin kreş taleplerini karşılayamıyor - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Bakanlığı, personelinin kreş taleplerini karşılayamıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Bakanlığı, personelinin kreş taleplerini karşılayamıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı'nın kendi personelinin kreş ihtiyacını karşılayamadığını belirtti. Şahbaz, sağlık emekçilerinin çocuklarının bakımı konusunda mağdur edildiğini savundu ve bakanlığın bu talepleri karşılamakla yükümlü olduğunu vurguladı. Şahbaz, büyükşehirlerde kreş maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen bakanlığın personeline bu imkanı sunmadığını ifade etti ve kreş ve bakım evleri planlamasının derhal yapılması gerektiğini söyledi.

07.05.2024 11:29
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, " Sağlık Bakanlığı, kendi personelinin temel taleplerinden biri olan kreş ihtiyacını karşılayamamaktadır." ifadelerini kullandı.

Şahbaz, yazılı açıklamasında, sağlık emekçilerinin fedakarca çalışmalarına rağmen çocuklarının bakımı konusunda mağdur edildiğini savundu.

Sağlık çalışanlarının çocuklarına kreş açmanın bakanlığın görevi olduğunu ifade eden Şahbaz, "Ülkemizde 1 milyondan fazla sağlık çalışanı var. Bunlar, gece gündüz demeden fazla mesai yaparak uykusuz geceler geçirerek görev başındalar. Hastalarımızın sağlığı için büyük bir özveri içindeler. Ancak Sağlık Bakanlığı, kendi personelinin temel taleplerinden biri olan kreş ihtiyacını karşılayamamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığa bağlı bilinen 55 kreş bulunduğunu belirten Şahbaz, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerde kreş maliyetleri 20 bin lirayı aşarken Sağlık Bakanlığı personeline bu imkanı sunmamaktadır. Bu durum, büyük bir çelişki ve haksızlıktır. Emeğini, alın terini ülkemizin sağlığı için harcayan sağlık çalışanlarımızın taleplerini karşılamak öncelikle bakanlığın görevidir. Bu sorun bir an önce sağlık çalışanlarımızın gündeminden çıkarılmalı, kreş ve bakım evleri planlaması derhal yapılmalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Bakanlığı, personelinin kreş taleplerini karşılayamıyor - Son Dakika

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