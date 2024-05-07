CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Bakanlığı, personelinin kreş taleplerini karşılayamıyor

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, " Sağlık Bakanlığı, kendi personelinin temel taleplerinden biri olan kreş ihtiyacını karşılayamamaktadır." ifadelerini kullandı.

Şahbaz, yazılı açıklamasında, sağlık emekçilerinin fedakarca çalışmalarına rağmen çocuklarının bakımı konusunda mağdur edildiğini savundu.

Sağlık çalışanlarının çocuklarına kreş açmanın bakanlığın görevi olduğunu ifade eden Şahbaz, "Ülkemizde 1 milyondan fazla sağlık çalışanı var. Bunlar, gece gündüz demeden fazla mesai yaparak uykusuz geceler geçirerek görev başındalar. Hastalarımızın sağlığı için büyük bir özveri içindeler. Ancak Sağlık Bakanlığı, kendi personelinin temel taleplerinden biri olan kreş ihtiyacını karşılayamamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığa bağlı bilinen 55 kreş bulunduğunu belirten Şahbaz, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerde kreş maliyetleri 20 bin lirayı aşarken Sağlık Bakanlığı personeline bu imkanı sunmamaktadır. Bu durum, büyük bir çelişki ve haksızlıktır. Emeğini, alın terini ülkemizin sağlığı için harcayan sağlık çalışanlarımızın taleplerini karşılamak öncelikle bakanlığın görevidir. Bu sorun bir an önce sağlık çalışanlarımızın gündeminden çıkarılmalı, kreş ve bakım evleri planlaması derhal yapılmalıdır."