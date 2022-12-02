Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Demirtaş'a "Para yönetimini sana devredeyim" teklifinde bulundu - Son Dakika
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Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Demirtaş'a "Para yönetimini sana devredeyim" teklifinde bulundu

02.12.2022 15:10

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Yarın "İkinci Yüzyıla Çağrı" programını açıklayacak olan Kılıçdaroğlu'nun dün akşam ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile görüştüğü ve 'para yönetimini devretme' teklifinde bulunarak Türkiye'ye yatırım çekme konusunda destek istediği ileri sürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Kalkınma Planı" ve "İkinci Yüzyıla Çağrı" programını açıklayacak.

ACEMOĞLU VE RIFKIN KADRODA

"Kalkınma Planı"nı hazırlayan kadroda; dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, Angela Merkel'in başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Jeremy Rifkin, iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Hacer Foggo'nun da yer aldığı biliniyor.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ SÜRPRİZİ

Medya Koridoru'ndan Canan Kaya'nın CHP kaynaklarından edindiği iddiaya göre kadroya eklenmesi planlanan bir başka isim daha var.

HİLTON OTELİ'NDE BAŞ BAŞA YEMEK YEDİLER

Kılıçdaroğlu'nun, dün akşam ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Harbiye'deki Hilton Oteli'nde baş başa yemek yediği öne sürüldü. Görüşmenin saatler sürdüğü ifade edilirken, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a 'para yönetimini devretme' teklifinde bulunarak Türkiye'ye yatırım çekme konusunda destek istediği iddia edildi.

CHP'Lİ KAYNAKLAR İDDİAYI YALANLADI AMA...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Demirtaş'a teklif götürdüğü iddiası büyük ses getirirken, Ankara'daki kaynaklar haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA DA SES GETİRDİ

Öte yandan sosyal medyada da gündem yaratan iddia sonrası kullanıcılardan biri, Demirtaş'ın yüzü ile 100 Dolar üzerindeki Benjamin Franklin portresini birleştirdiği görseli paylaşarak "Özgür Demirtaş parayı yönetirse TL ;" notunu düştü.

DEMİRTAŞ O GÖRSELİ PAYLAŞTI: HAY ALLAHIM YARABBİM

Kullanıcının yaptığı paylaşımı alıntılayan Demirtaş ise tweet'ine "Hay Allahım yarabbim" notunu düştü.

Kulisleri hareketlendiren gizli görüşme iddiası: Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a 'Para yönetimini sana devredeyim' teklifi
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