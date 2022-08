CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da Balkan göçmeni vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem olsa dahi en azından can kaybını önleyecek projeleri hayata geçirmek vaadimiz ve sözümüzdür." dedi.

Yalova'da, Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğine (Bal-Göç) ait Balkan Evi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Şelale Park'taki Kırım Anıtı'na karanfil bıraktı.

Parkta Balkan göçmeni vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, deprem konusunun Türkiye ve dünya açısından çok önemli bir gerçek olduğunu söyledi. Deprem gerçeğini anlayarak herkesin önlem alması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bilim insanları hemen hemen her gün televizyonlarda, gazetelerde bizleri 'Önlem alın.' diye uyarıyorlar. Fakat yeterli önlemin alındığı kanısında değilim. Özellikle İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya gibi pek çok yerde belli önlemler alınmakla beraber daha sonra bunların arkasının kesildiğini biliyoruz. Halkımız ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiler, deprem sırasında yardıma koştular. Rahmetli Ecevit, deprem vergileri diye tanımladığımız bir dizi vergi uygulamaya koydu ve vatandaşlarımız seve seve bu vergileri ödediler; bir daha deprem olduğunda en azından can kaybı olmasın diye. Aslında insanları öldüren deprem değil, insanların içerisinde yaşadıkları binalardır. O binaların depreme dayanıklı olması lazım. Bu konuda atılmış bir adım yok ama şundan emin olmanızı isterim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler ve şu anda belediye başkanlarımız, özellikle İstanbul ve İzmir belediye başkanları bu konuda önemli adımlar attılar, atmaya da devam ediyorlar. İnşallah iktidara geldiğimizde göreceksiniz Yalova da dahil olmak üzere bu deprem bölgesi yeniden inşa edilecek, depreme dayanıklı konutlar yapılacak. Dolayısıyla deprem olsa dahi en azından can kaybını önleyecek projeleri hayata geçirmek vaadimiz ve sözümüzdür."

Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, il bazında afet eğitim okulları kurulmasından mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

Depremle ilgili farkındalığa dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bütün okullarda, özellikle deprem riski yüksek yerlerdeki bütün okullarda deprem olduğunda davranışlarımız nasıl olacak? Bunların öğretilmesi lazım. Dolayısıyla bütün öğrenciler de bunu öğreneceklerdir." ifadesini kullandı.

"Kaynaklarımızı planlı harcamak durumundayız"

Katılımcılardan birinin sorusunun ardından Yalova ve çevre illerin ekonomileri ile istihdam konuları hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Yalova'yı sadece Yalova olarak düşünmeyin. Tekirdağ'dan başlayıp Sakarya'ya kadar olan zincirin birlikte ele alınması lazım. Yatırımların bu çerçeve içerisinde kentlerin özelliklerine göre dağıtılması lazım. Bazı yatırımların bu bölgelerde hiç olmaması lazım. Onların Anadolu'ya kaydırılması lazım. Tekirdağ'dan başlayıp İstanbul'dan Kocaeli, Yalova'ya kadar bunların aynı zamanda kültür kentleri olmaları gerekiyor. Bu bölgenin kendine özgü bir yapısı var. Olağanüstü toprakları var. Kentin büyük kısmı ormanlardan oluşuyor. Bu çerçeveden baktığımızda yatırımların biraz Anadolu'ya kaydırılması lazım. Özellikle Tuzla'dan başlayıp Kocaeli ve Yalova arasında gemicilik sanayinin gelişmesi gerekiyor. Burada da önemli bir potansiyel var ve bu potansiyelde çalışacak çok sayıda işçimiz var. Burada çok sayıda iş kazaları oluyor, hayatlarını kaybedenler var. İş güvenliğinin sağlanması lazım. Aynı zamanda bu bölgede iş bölümünün de yapılması lazım. Burada, Tuzla'da, Kocaeli'de hangi ürünler üretilecek, onun da planlanması gerekiyor. İşin özü şu; her şeyi planlayarak, Türkiye'yi düşünerek ve planlayarak yapmak durumundayız. Kaynaklarımızı planlı harcamak durumundayız. Aksi halde israfa yol açarız."