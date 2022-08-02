Ümit Özdağ tarafını belli etti! Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi - Son Dakika

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