CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti

08.09.2022 11:42
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nallıhan ilçesinde Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nallıhan ilçesinde Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nallıhan ilçesine gelen Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra türbenin yakınlarındaki kadın çiftçilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, kadınların selden çok zarar gördüklerini söylemeleri ve destek istemeleri üzerine, bütün Türkiye'nin zarar gördüğünü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın gereken desteği verdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, ekonomik olarak da sıkıntı yaşadıklarını ifade eden kadınlara, "Hepsini halledeceğiz." karşılığını verdi.

Çiftçi kadınlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan pazar yeri talebinde bulundu.

Sohbet sırasında kadınlar, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'a çay ve üzüm ikram etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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