CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, 68 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, 68 yaşında yaşamını yitirdi

19.11.2022 01:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, 68 yaşında hayatını kaybetti. Celal Kılıçdaroğlu, bir süredir solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Kocaeli'de tedavi görüyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Kocaeli'de hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Celal Kılıçdaroğlu, 68 yaşında hayatını kaybetti.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Acı haberi sosyal medya hesabı aracılığıyla İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet duyurdu. Hürriyet, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti.

ANİDEN FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, bugün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU, 14 EKİM'DE ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz 14 Ekim'de Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

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Son Dakika Politika CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, 68 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, 68 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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