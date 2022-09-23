CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidecek

Bazı parti yöneticilerinin eşlik edeceği Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkent Washington'daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları ve basın yayın organları temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'li senatör Sanders ile görüşecek: Dünya hasta, şifaya ihtiyacı var, çok sayıdaki Bay Kemallerin bir araya gelmesi şart

Kaynak: AA

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