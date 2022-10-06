Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına destek: Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir, tebrik etmek gerekir - Son Dakika
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Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına destek: Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir, tebrik etmek gerekir

06.10.2022 12:01

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili çıkışı ve ardından CHP'nin 3 maddelik bir kanun teklifi sunmasını değerlendirdi. Atılan adımlardan memnun olduğunu ifade eden Gül, "Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir. Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Beyi tebrik etmek gerekir." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." şeklindeki başörtüsü çıkışı sonrasında CHP önceki gün Meclis'e 3 maddelik bir kanun teklifi sundu.

"SAMİMİYSEN GEL ANAYASAL DÜZEYDE ÇÖZELİM"

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına yanıt verdi. Erdoğan, "Güya günah çıkarıyorlar. İstismar siyaseti yapıyorlar. Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir." ifadelerini kullandı.

"ARKASINDAN BİR ŞEY ÇIKMAZSA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ"

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP liderinden jet hızında yanıt geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız. Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz." dedi.

GÜL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEBRİK

Süreçle ilgili yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de topa girdi. Karar'a konuşan Gül, "Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir. Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Beyi tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir."

YORUMLAR (1)
  • Hakim ATMACA: Kimin umrunda baş örtü bu tür kanunları ülkede kemikleştirsen chp dir demekki iktidarın ellinde bişey yok ne varsa chp nin elinde ve iktidara gelmesine gerek yokki Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına destek: Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir, tebrik etmek gerekir - Son Dakika


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