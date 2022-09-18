Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketten dikkat çeken sonuç! İYİ Parti'nin oyu azalıyor - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketten dikkat çeken sonuç! İYİ Parti'nin oyu azalıyor

18.09.2022 18:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket olduğu öne sürülen bir ankette İYİ Parti ile ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı. Ankette AK Parti ve CHP'nin oy oranı yüzde 30 gözükürken, İYİ Parti'nin daha önceki anketlerdeki gibi yüzde 20 değil de 13-14 bantlarında gerilemesi dikkatlerden kaçmadı.

2023 seçimlerine artık çok kısa bir süre kala, partiler tarafından yaptırılan anket çalışmaları da sıklaştı. Son olarak CHP Genel Merkezi tarafından yaptırıldığı iddia edilen ankete ilişkin sonuçlar ortaya çıktı.

AK PARTİ VE CHP BAŞA BAŞ

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde yer alan kulis habere göre AK Partiile CHP parlamento seçimlerinde yüzde 30-31 oranıyla başa baş durumda. CHP analizleri İyi Parti'nin oy oranının yüzde 20'lerde olduğu iddialarını ise doğrulamıyor.

"AK PARTİ'DEN CHP'YE OY GEÇİŞİ VAR"

CHP'li kaynaklar ise anket hakkında, " İYİ Parti'nin maksimum yüzde 13-14 bandında olduğu değerlendirmesi yapılıyor, "İyi Parti kendini güçlü göstermeye çalışıyor. Ama AK Parti'den CHP'ye oy geçişi var. Hatta CHP, MHP'den, İYİ Parti'den daha fazla oy alacak gibi görünüyor" yorumunda bulundu.

HDP 12 BANDINDA

Analizlere göre HDP yüzde 11-12, MHP ise yeni seçim kanunu ile yüzde 7'ye inen seçim barajının sınırında dolaşıyor.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketten dikkat çeken sonuç! İYİ Parti'nin oyu azalıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketten dikkat çeken sonuç! İYİ Parti'nin oyu azalıyor - Son Dakika
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