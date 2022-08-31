Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılar görevlerine dönecek" sözlerine Özdağ'dan tepki geldi: Fethullah Gülen'i de AYM Başkanı yap - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılar görevlerine dönecek" sözlerine Özdağ'dan tepki geldi: Fethullah Gülen'i de AYM Başkanı yap

31.08.2022 22:10

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Samsun'a ziyaret gerçekleştirdiği esnada KHK ile görevinden alınan bir kişinin "Siz göreve geldiğinizde bize nasıl bir çözüm üreteceksiniz?" şeklindeki sorusuna karşılık "KHK'lılar görevlerine iade edilecek" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren Ümit Özdağ ise, "Fetullah Gülen'i de Anayasa Mahkemesi başkanı, Zekeriya Öz'ü Yargıtay başsavcısı yapın. Bu politika Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu programları kapsamında Samsun'a gitti. Partisinin grup toplantısını yapan ve Çarşamba ilçesindeki TEKNOFEST'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ilk kez bu etkinliğe katıldı. Daha sonra parti grup toplantısına geçen Kılıçdaroğlu, çıkışta KHK'lı bir vatandaşla ayak üstü sohbet etti.

"KHK'LILARIN TAMAMINI GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİZ"

KHK'lı bir kadının "Siz göreve geldiğinizde bize nasıl bir çözüm üreteceksiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Az önce televizyonların olduğu yerde söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Bir arkadaşımız sadece bu işle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: GÜLEN'İ AYM BAŞKANI YAPIN

Kılıçdaroğlu'nun bu söylemine Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntılayan Özdağ, sosyal medya üzerinden "Fetullah Gülen'i de Anayasa Mahkemesi başkanı, Zekeriya Öz'ü Yargıtay başsavcısı yapın. Bu politika Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir." paylaşımı yaptı.

Kılıçdaroğlu 'KHK'lılar görevlerine dönecek' dedi, Özdağ'dan jet tepki geldi: Fethullah Gülen'i de AYM Başkanı yap

GRUP TOPLANTISINDA DA DİLE GETİRDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bafra Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen partisinin grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, KHK'lılarla ilgili vaadini grup toplantısında da dile getirdi ve iktidar olmaları durumunda KHK'lıları yeniden görevlerine iade edeceklerini belirtti.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun 'KHK'lılar görevlerine dönecek' sözlerine Özdağ'dan tepki geldi: Fethullah Gülen'i de AYM Başkanı yap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılar görevlerine dönecek" sözlerine Özdağ'dan tepki geldi: Fethullah Gülen'i de AYM Başkanı yap - Son Dakika
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