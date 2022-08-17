CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu Açıklaması

17.08.2022 13:34
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumu sorun yaratan değil, sorun çözen kurum olmak zorundadır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumu sorun yaratan değil, sorun çözen kurum olmak zorundadır. Bu çerçevede şundan emin olmanızı isterim; Türkiye düşündüğünüzden çok daha büyük ve çok daha güzel bir ülke. Türkiye'nin her tarafını gezen birisi olarak ifade edeyim, olağanüstü zenginliğimiz var." dedi.

Kılıçdaroğlu, Garden AŞ'de tarım sektörü temsilcileriyle buluşmasında yaptığı konuşmada, tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve Kovid-19 salgınının bunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Tarımsız bir dünya düşünülemeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Var olan topraklarımızı çok verimli bir şekilde kullanmak ve insanlarımızı da toprağa küstürmemek lazım. Eğer toprağı küstürürseniz felaket bir tablo çıkıyor ortaya. Genç nüfus kalmadı diye orada bizim şöyle bir projemiz var, düşüncemiz var, onu kamuoyuna da açıkladık; kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Böylece bunlar yeri zamanı gelince emekli olacaklar. Bunları hem kırsalda tutmuş olacağız orada çalıştığı için ayrıca yük de olmayacak işveren üzerine." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, süs bitkileri alanında çalışan firmaların çok değerli ve önemli bir iş yaptıklarını dile getirdi.

Bu sektörün ülkeye döviz kazandırdığını, istihdam oluşturduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın övünerek söylüyorsunuz, 'çalışanların yüzde 75'i' diye. Bu çok sıradan bir olay değildir. Sektörün kadına verdiği değeri, kadının da sektör için ne kadar uygun bir alan olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla o çerçevede bakmak gerekiyor. Çok kıymetli bir ürün süs bitkileri. Zaten çiçekle tanışmayan kimse yok, doğum gününden ölüme kadar, insanın doğumundan ölümüne kadar acı günlerinde de sevinçli günlerinde de bir şekliyle elimizde bir buket çiçekle veya bir çelenkle bir yerlere gidiyoruz. Üretilmesi gerekiyor. Geniş kitlelerin talebi var. Bu talebin karşılanması gerekiyor. Mümkünse bütün ürünler keşke Türkiye'de üretilebilse, onun da yeri ve zamanı gelince üretileceğinden eminim."

"Sorunu yaşayanlarla oturan, konuşan ve sorunları çözen yapıya ihtiyacımız var"

Üreticilerin toprağın her karışının değerini bildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, üreticilerin aynı zamanda alın terlerinin karşılığını istediklerini belirtti.

Sorunu olanların sorunlarını çözüme kavuşturmak istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Benim kişisel inancım, felsefem, düşünsel olarak da felsefem, parti olarak da felsefemiz, bir yerde bir sorun varsa o sorunu yaşayan insanları çağıracaksınız veya siz ayağına gideceksiniz. Oturup konuşacaksınız, sorunu onlardan dinleyeceksiniz. Çünkü onlar aynı zamanda çözüm de üretirler, sorunu bildikleri için yaşadıkları için. Bu aslında siyasetçilerin kaçırmaması gereken bir alan. Sorunu çözmek istiyorsunuz, sorunu yaşayana muhatap oluyorsunuz. Bir süre sonra sorunu çözüyorsunuz. Siyaset kurumu sorun yaratan değil, sorun çözen kurum olmak zorundadır. Bu çerçevede şundan emin olmanızı isterim; Türkiye düşündüğünüzden çok daha büyük ve çok daha güzel bir ülke. Türkiye'nin her tarafını gezen birisi olarak ifade edeyim, olağanüstü zenginliğimiz var. Ama bu zenginliğin ne anlama geldiğini, bu zenginlikten nasıl yararlanmamız gerektiğini, siyaset kurumu tam öğrenmiş değil. Ankara'da odalarda oturarak bu sorunlar çözülemez. Tam tersine sorunları bilen, alanı gezen, sorunu yaşayanlarla oturan, konuşan ve sorunları çözen yapıya ihtiyacımız var."

Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı öncesinde 17 Ağustos 1999'daki depremde yaşamını yitirenler için inşa edilen Yalova Deprem Anıtı'nı ziyaret ederek karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler anıtı gezerek depremde çekilmiş fotoğrafları inceledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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