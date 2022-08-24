CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım

24.08.2022 17:47

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Konuşmasında bankaların borçlarını Varlık Şirketleri'ne devretmesine değinen CHP lideri, "Borçlarının faizi arttığı için ödemeye yapamayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Onlara borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra onlarla ben hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolara bir yenisini daha ekledi. Bu videosunda ekonomiyle ilgili gelişmeleri değerlendiren Kılıçdaroğlu, 2 ila 3 yıl arasında bankalara ödenemeyen borçların, Varlık Şirketleri'ne devredilmesi hakkında konuştu.

"SİZİN DESTEĞİNİZİ İSTEMİYORUM"

Bir grubun desteğini istemediğini belirten CHP lideri, "İster finans devleri, ister varlık mafyacıklar, ister zengin dernekleri olsun. Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız, sizlerle oturmam. Sizlerle asla ve asla pazarlık yapmam. Sizin desteğinizi alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim. Halktan çalınanı telafi etmem için önce sizin soyduklarınızı tahsil etmem lazım. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım. Buradan hepsine sesleniyorum. Hem nalına, hem mıhına, 'hadi oradan' diyorum" dedi.

"BORÇLARINIZI ÖDEMEYİN, ONLARLA BEN HESAPLAŞACAĞIM"

Son olarak halka seslenen ve bankalar tarafından Varlık Şirketleri'ne devredilen borçlara ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Borçların faizi arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler, tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin! Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ödemeyin" ifadelerini kullandı.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ NE DEMEK?

Bankalar ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini ihale yoluyla varlık yönetim şirketlerine temlik eder.

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım - Son Dakika


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