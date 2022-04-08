CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

08.04.2022 21:17
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Sosyal medya hesabından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili Roman kardeşlerim, sağlıktan eğitime, barınmadan istihdama kadar birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığınızı biliyorum. Sabredin, çok az kaldı, güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nüz kutlu olsun."

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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Nisan 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 8 Nisan 2022

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Medya, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı - Son Dakika


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