CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

30.03.2022 21:20

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti Manisa'daki programlarının sonunda Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek basın mensuplarıyla buluşan Cumhuriyetçi Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Basının önemi bizim göremediğimiz,...

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

MANİSA - Manisa'daki programlarının sonunda Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek basın mensuplarıyla buluşan Cumhuriyetçi Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Basının önemi bizim göremediğimiz, siyasetçilerin göremediğini görmesinden kaynaklanıyor" dedi.

Manisa'da bir dizi program ve açılışlara katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programların sonunda Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Ziyarette Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Kılıçdaroğlu'na basının sorunlarının yer aldığı dosyayı takdim etti.

Basının sorunlarını bildiğini ve çözüm önerileri üretilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Daha önce de basınla ilgili konular bana yansıtıldı. Anayasada yer alan 'Basın hürdür sansür edilemez' maddesiyle basın özgürlüğü vücut bulmuştur. Dolayısıyla basın özgürlüğü konusunda hepimizin çok duyarlı olması gerekiyor. Basının önemi bizim göremediğimiz, siyasetçilerin göremediğini görmesinden kaynaklanıyor" dedi.

Yerel seçimler öncesi ön seçim olup olmayacağı konusunda sorulan soruya Kılıçdaroğlu, "Ona kararı ben veremem. MYK karar verir ön seçim olup olmayacağını. Çıkacak olan yasada 6 partinin neleri yapacağı asıl olandır. Her parti kendi içine dönmüş değil. Önce parlamentodan yasa çıkacak. Daha sonra hangi stratejileri izleyeceğiz, onu oturup konuşacağız. Bu konuyu da henüz daha görüşmedik. Yasa çıktıktan sonra oturup ona karar veririz" diye cevapladı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Bingöllü muhtarlarla basına kapalı gerçekleştirilecek programa katılmak üzere Manisa'daki bir otele geçti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti - Son Dakika


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