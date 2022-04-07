CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin iftar programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin iftar programına katıldı Açıklaması

07.04.2022 20:32
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin iftar programına katıldı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biliyorum çok sorunlarımız var ama bu sorunların tamamını aşacağız. Kendimize güveneceğiz, dostluğumuza, kardeşliğimize güveneceğiz ve bütün sorunları aşacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biliyorum çok sorunlarımız var ama bu sorunların tamamını aşacağız. Kendimize güveneceğiz, dostluğumuza, kardeşliğimize güveneceğiz ve bütün sorunları aşacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı parti yöneticileri ile Yenimahalle Belediyesinin Batıkent Kapalı Pazaryeri'nde düzenlediği iftar programına katıldı.

Tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olması temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu, barışa, sevgiye, dostluğa, kardeşliğe ihtiyaç duyulan bir ayda olduklarını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorum çok sorunlarımız var ama bu sorunların tamamını aşacağız. Kendimize güveneceğiz, dostluğumuza, kardeşliğimize güveneceğiz ve bütün sorunları aşacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Evet barışa, evet hakka, hukuka ihtiyacımız var ama adalete de ihtiyacımız var. Adaleti de getireceğiz. Hiç kimsenin hakkını, hukukunu bir başkasının gasbetmesini de istemeyeceğiz ve buna da engel olacağız. Dolayısıyla dostluğu, barışı, sevgiyi hep birlikte bu güzel ülkeye getirmek isteriz. Her evde bereketin olmasını, huzurun olmasını, kucaklaşmayı arzu ediyoruz ve bu arzumuzu da hep birlikte hayata geçireceğiz. Hepimiz güzel bir ülkeyi özlüyoruz, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz, bunu bizler gerçekleştireceğiz inşallah."

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da ramazanın birlik, kardeşlik, kin ve nefretten uzak durmak olduğunu söyledi.

"Ramazanda kardeşlik vardır, birlik vardır, paylaşma vardır." diyen Yaşar, geçen yıl salgın nedeniyle düzenleyemedikleri iftar programlarını yeniden gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Fethi Yaşar, "Tabii ki çeşitli sıkıntılarımız var ama umutsuzluğa yer yok, Türkiye büyük bir devlet, bu sorunları aşacağız, bu ülkede kardeşçe yaşayacağız." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin iftar programına katıldı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin iftar programına katıldı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin iftar programına katıldı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin iftar programına katıldı Açıklaması

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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Fethi Yaşar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin iftar programına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin iftar programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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