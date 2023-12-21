CHP Genel Başkanı Özel, Fransa\'nın Ankara Büyükelçisi Dumont\'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Kabulde, Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.