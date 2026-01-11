Özgür Özel: Mücadeleci Seçim Sürecindeyiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Tarihin en uzun, en kalabalık, en mücadeleci seçim sath-ı mailindeyiz. Bugün seçimin 298'inci günü. Çok kaçsalar bininci güne kadar kaçarlar. Gerekirse bin günlük seçim kampanyası neferi olmaya var mısınız? Kapı kapı gezmeye, köy gezmeye, bulup konuşup ikna etmeye, oyları teker teker toplamaya var mısınız?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ve Merkezefendi Belediyesi Atatürk Bilim Merkezi açılışına katıldı. Programda konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, belediye başkanlarının şehirleri için günlük, haftalık değil 20 yıllık planlar yapması gerektiğini ve vizyoner olması gerektiğini belirterek, "Bugün burada bir binayı değil, geleceği gökyüzüne aydınlığa açan güzel bir kapıyı açıyoruz. Göreve geldiğimizde sizlere bir söz vermiştik. Hiç kimse bu şehirde yatağa aç girmeyecek, bu şehirde hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmeyecek demiştik. Bugün karşınızda alnımız ak, başımız dik duruyorsak sizlerin verdiği destek sayesindedir. İyi ki varsınız. Bu yolculuğa 'önce insan' diyerek çıktık. Ülke yangın yeriyken buna kayıtsız kalamazdık. Sosyal belediyeciliğe Denizli'de bir anlam kattık. Çocuklarımızı Hak Süt'le buluşturduk. Halk Et'i sizlerle birlikte açtık. Bu da yetmez dedik, marketlerimizi açtık. Son olarak mandıramızı açtık. Etimizi, sütümüzü, peynirimizi kendimiz üretiyoruz. Denizli'de sizlerle birlikte bir fırın kurduk. Halk Ekmek'i Denizli'nin dört bir tarafında sizlerle buluşturuyoruz. 50 mahallemizin 25'inde kadın çocuk yaşam merkezlerimizi kurduk. Kadın üretimin içerisinde olmalı dedik. Kadın kooperatiflerimiz ünlü markalara satış yapıyorlar. Söz veriyorum kooperatif işini daha da geliştireceğiz. 3 kreşimizi açtık. Yeşil alan sayımızı 5 kat arttırdık. Bunlar da yetmez yeni dönem projelerimizin devamını getireceğiz. Balık halini yeniden yapacağız. Ama bugünün anlamı başka. Belediye başkanlarının vizyonu olmalı. Belediye başkanları günlük, haftalık, aylık değil, şehrinin 20 yılını planlamalı. Burası o hayalin, o vizyonun vücut bulmuş hali. Şehrimize hayırlı olsun. Burası sadece Denizli'nin değil, Ege'nin parlayan yıldızı olacak. Pretoryumumuz olacak, çocuklar farklı hikayeleri hissedecek. Şehrimizdeki iklim krizini burada çözmeye çalışacağız. Çocuklarımıza burada depremle mücadeleyi öğreteceğiz. 'En hakiki mürşit ilimdir' diyen, 'Benim ümidim gençliktir' diyen Atatürk'ün adını bu bilim merkezinde yaşatacağız" dedi.

"Her kesimin birlikte mutlu olduğu şehri beraber oluşturacağız"

Her kesimin birlikte olduğu bir şehri inşa etmeye çalıştıklarını ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Hep birlikte bu şehrin kaynaklarına sahip çıkacağımıza inanıyorum. Birlikte yol yürüdüm. 15 belediye başkanımla bu şehrin hizmetkarı olmak bizim için onurların en büyüğü. 'Ben' diyenlerin değil, 'Biz' diyenlerin küçücük gemiyle çıktıkları yolculukta mermilerin üstüne gülerek gidip, canlarını siper edenlerin o sayede bugün bu güzel bayrağımızın altında, bu güzel ezanımızın altında birlikte kardeşçe yaşamamıza vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını binlerce kez milletle anıyoruz. Bu şehrin insanlarının ayrıştırıldığı değil, farklı renkleriyle birlikte mutlu oldukları bir şehri beraber oluşturacağız. Çünkü ben bu şehrin insanlarına baktığımda farklı renklerini tek bir renk olarak görüp, herkese ve her kesime hizmetkar olmaya devam edeceğim sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu meydanda itiraz edenler var"

Yağmur nedeniyle sahne yerine parti otobüsü üzerinde konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Denizli'de inanılmaz bir yağmur var. Kimse gelmez, millet saçak altında durur. O meydan dolmaz, bugün bu miting patlar' dediler. Dediler ki 'Bir sahne var, önü çok büyük bir meydan.' Dedim ki 'Yağmur varsa sahne olmaz. Millet yaşta, genel başkan kuruda olmaz.' 'Otobüsü çekin' dedim, 'Ben oraya gideceğim, o meydan da dolacak. Rahmet yağacak, o meydan tıklım tıklım olacak.' İşte Saraçhane ruhuyla, mücadele ruhuyla, eylem ruhuyla bu meydanı dolduranlara helal olsun, selam olsun. Canım Denizli'me, güzel Denizli'me, yiğit Denizli'me selamlar olsun. Bugün bu meydanda itiraz edenler var. Her türlü haksızlığa, vicdansızlığa, eşitsizliğe itiraz edenler var. Cumhurbaşkanı adayımızın tutukluluğuna itiraz da bu meydanda, asgari ücretin ev geçindirememesinden mustarip emekçi de bu meydanda. Açlık sınırının üçte ikisine mahkum edilen emekli de bu meydanda, pamuk üreticisi beyaz altın üretirken şimdi borç batağında olan çiftçi de bu meydanda. Siftahsız esnaf da bu meydanda. İtiraz etmeye, mücadele etmeye, direnmeye, eylem yapmaya geldik Denizli'de. 'Umudunu kesmiş gençler, valizleri zihninde toplamış ve 'Fırsat olursa yurt dışına giderim, başka ülkede yaşarım' diyen gençler 31 Mart akşamı bir seçim daha beklemeye karar vermişlerdi' demiştim. Şimdi o gençler; belki yoksul, barınma sorunu olan, her türlü güçlükle baş eden ama umudu diri olan gençler burada. Genciyle yaşlısıyla, emeklisiyle, emekçisiyle, köylüsüyle, esnafıyla selam olsun sizlere, hepinize" dedi.

"Denizli'yi nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz"

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine değinen Özel, "Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. 'CHP nasıl yönetecek?' Vallahi Denizli'yi nasıl yönetiyorsak; akılla, fikirle, çalışkanca, vicdanla, halden anlayarak Denizli'yi nasıl yönetiyorsak; Türkiye'yi öyle yöneteceğiz. Bir yandan tabii yaptıklarımızı söylerken bugün burada bir istisna yapacağım. İstisna şudur. Normalde mitinge gidince, eyleme gidince açılış yapmıyoruz. Ama öyle bir teklif geldi ki, dediler ki 'Genel Başkanım, sen en çok kızdığın şey, Atatürk'ün ismiyle sorunu olanlar. Atatürk Havalimanı'nı bile allem ettiler, kallem ettiler kapattılar. Adını İstanbul koydular. Türkiye'de dünya kadar tesisi kapatıp, sonra adını başka koyarak açıyorlar. Oysa Denizli'de konuşmayı yapacağın meydanda, Ege'nin en büyük bilim merkezi açılacak. Atatürk'ün gösterdiği hedefe yürümek için evren, galaksi, yıldızlar, uzay bilimi, havacılık konusunda çocukların ufkunu açacak, eğitecek, simülasyonlarla bunları gösterecek ve sevdirecek bir bilim merkezi var. Adını da Atatürk Bilim Merkezi koyduk' dediler. İşte bu eseri de bugün açmaya geldik. Helal olsun Şeniz Başkanıma. Bu ülkede bu millete çok zulmettiler. Bu milletin aklını karıştırmaya çok çalıştılar. İftiralar attılar, tekerlemeler yaptılar. Ama bu milletin gönlünden bir tek şeyi sökemediler. Sökemeyecekler. Bu millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem askeridir, hem evladıdır, hem yurttaşıdır" şeklinde konuştu.

"Tarihin en mücadeleci seçim sath-ı mailindeyiz"

Seçim sürecine girdiklerini söyleyen Özel, "Tarihin en uzun, en kalabalık, en mücadeleci seçim sath-ı mailindeyiz. Bugün seçimin 298'inci günü. Çok kaçsalar bininci güne kadar kaçarlar. Gerekirse bin günlük seçim kampanyası neferi olmaya var mısınız? Ekrem Başkan yerine cumhurbaşkanı adaylığına var mısınız? Kapı kapı gezmeye, köy gezmeye, bulup konuşup ikna etmeye, oyları teker teker toplamaya var mısınız? Yollarda, sokaklarda, köylerde ve fabrikalarda birlikte yürüyecek miyiz? Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar" diye konuştu. - DENİZLİ