Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Mücadelemiz, işçilerin haklarını aldıkları ve tam anlamıyla bayram gibi 1 Mayıs'ları yaşadıkları günler için. İşçi sınıfının mücadelesine olanca gücümüzle destek vereceğiz. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.