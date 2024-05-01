CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işçilerin haklarını aldıkları ve bayram gibi yaşadıkları 1 Mayıs'ları destekleyeceklerini belirterek, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

01.05.2024 12:35
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Mücadelemiz, işçilerin haklarını aldıkları ve tam anlamıyla bayram gibi 1 Mayıs'ları yaşadıkları günler için. İşçi sınıfının mücadelesine olanca gücümüzle destek vereceğiz. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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