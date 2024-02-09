CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'e saygısızlık yapanlarla tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin izah edilemez olduğunu belirtti. - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'e saygısızlık yapanlarla tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin izah edilemez olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk\'e saygısızlık yapanlarla tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin izah edilemez olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemesini sosyal medya hesabından açıkladı. Özel, Atatürk'e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesinin asla izah edilemez olduğunu ifade etti.

09.02.2024 22:13
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Atatürk'e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'e saygısızlık yapanlarla tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin izah edilemez olduğunu belirtti. - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'e saygısızlık yapanlarla tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin izah edilemez olduğunu belirtti. - Son Dakika
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