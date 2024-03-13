CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Başkan Adaylarına Mal Varlıklarını Asmaları Talimatı Verdi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Başkan Adaylarına Mal Varlıklarını Asmaları Talimatı Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Başkan Adaylarına Mal Varlıklarını Asmaları Talimatı Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Tire ve Bayındır'da halk buluşmalarına katıldı. Özel, belediye başkan adaylarına seçilmeleri halinde mal varlıklarını belediye binasına asmaları talimatını verdi. Ayrıca Özel, tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu ve çiftçilere daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirtti.

13.03.2024 16:11
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm belediye başkan adaylarına seçilmeleri halinde belediyeye her yıl mal varlıklarını asmaları yönünde talimat verdiğini söyledi.

İzmir programı kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdüren Özel, Tire ve Bayındır'daki halk buluşmalarına katıldı.

Tire'de sağanağa rağmen seçim otobüsü önünden ayrılmayan vatandaşlara seslenen Özel, ilçe belediye başkan adayları Hayati Okuroğlu için destek istedi.

Adaylarına güvendiklerini, seçildikten sonra görevi devralmaya gittiğinde mal varlığını belediye binasına asacağını anlatan Özel, "Bütün CHP'li belediye başkanları göreve geldikleri gün belediyeye girerken mal varlıklarını asacaklar. Her sene asacaklar. Bizim başkanlara güvenimiz tam. Onların kendisine güveni tam. Eğer o mal varlığında bir artış varsa onun hesabını bu millete vermek her namuslu yöneticinin borcudur." diye konuştu.

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay da yaptığı konuşmada ilçe için vadettiği projelerini anlattı.

Daha sonra Bayındır ilçesine geçen Özgür Özel, burada da şiddetini artıran sağanak altında konuşmasını gerçekleştirdi.

Tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu, kanun gereği milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye destekleme olarak ayrılması gerektiğini söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Bu para 285 milyar lira ettiği halde size sadece 85 milyar lira destekleme verdiler. Oradaki 170 milyarın üzerindeki para çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanların hakkı olduğu halde bu para başkalarına verildi. 170 milyar lirayı kur korumalı mevduata verdiler. 'Biz çiftçiye para verelim' dediğimizde 'para yok' diyorlar. 'Emekliye para verelim' dediğimizde 'para yok' diyorlar."

Kaynak: AA

İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Başkan Adaylarına Mal Varlıklarını Asmaları Talimatı Verdi - Son Dakika

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