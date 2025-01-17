CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'ı Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret etti. Özel, Akpolat'ın tutuklanmasının partide büyük bir rahatsızlık yarattığını belirtti ve süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

17.01.2025 21:01  Güncelleme: 21:04
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Rıza Başkanımızın tutuklanması hepimizi derinden üzdü, sarstı ve büyük bir rahatsızlık içerisindeyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AkpolatÜsküdar'da bulunan Paşakapısı Cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, bu konuyla ilgili tüm yetkili kurullarıyla toplantı halinde olduklarını söyleyerek, "Rıza Başkanımızın tutuklanması hepimizi derinden üzdü, sarstı ve büyük bir rahatsızlık içerisindeyiz. Biz tüm siyasi partilere ve onların seçmenlerine duyduğumuz saygıdan ötürü hürmetimizi her zaman koruduk. Bu noktadan itibaren gelişmelerin nasıl ilerleyeceğine dair bir garanti veremiyoruz. Çünkü sonuçta savaş ilan edilmiş bir tarafız. Buna nasıl cevap verilirse, biz de o şekilde cevap vereceğiz. Bu konuyla ilgili tüm yetkili kurullarımızla toplantılar halindeyiz. Bugün, başkanımız sabah saatlerinde Paşakapısı Cezaevi'ne sevk edildi. Burası devlet memurlarının tutulduğu bir cezaevi. Görüşme talebimizi Sayın Bakan'a ilettik. Teşekkür ediyoruz" dedi.

"Acı acı gülüştük"

Özel, Akpolat ile vedalaşırken acı acı gülüştüklerini ifade ederek, "Geçen sefer yaşanan ve bir aya yaklaşan sıkıntılı süreçte karşılıklı rahatsızlıklarımızı ifade etmiştik. Bugün bu görüş izninin hızla verilmesi önemli. Ancak, sonuçta Rıza Akpolat'ın cezaevinde olmasının kabul edilebilir ya da izah edilebilir bir tarafı yok. Çünkü ilgili kanuna göre ihale sorumlusu değil, imzası yok. Biraz önce kendisiyle vedalaşırken son bir şey söyledi ve acı acı gülüştük. Dedi ki: "Bir örgüt mensubu olmakla suçlanıyorum, örgütün diğer elemanlarıyla nezarette tanıştım" Yedisiyle aynı koğuşta kalıyor. Hem suç örgütü lideri olarak adlandırılan kişiyle hem de bu örgüte dahil edilen herkesle nezarethanede tanışıyor" diye konuştu.

"Morali yerinde"

Özel, cezaevinde bulunan Akpolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve moralinin yerinde olduğuna değinerek, "Ortada ne bir telefon görüşmesi, ne bir para aktarımı, ne bir bas kayıt, ne bir görgü şahidi var. Hiçbir delil yok. Böylesine büyük bir yalan ve iftirayla karşılaştığı için son derece üzgün. Ama şunu da belirtiyor, 'Suçsuz olmanın ve haklı olmanın direnci bana güç veriyor'. Ben de bunu kendisinde gördüm. Sağlık durumu iyi. Sadece günlerdir uyuyamamış olmanın verdiği bir yorgunluk var. Bunun dışında morali yerinde. Bu sürecin sonunda aklanarak çıkacağına hiçbir şüphesi yok. Bizim de hiçbir şüphemiz yok. Başkana bugün hepimiz adına gelip burada bedel ödemek düştü" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
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