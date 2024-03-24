CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa getirme seçimi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Bu seçim sağ-sol seçimi değil, bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa getirme seçimi." dedi.
Foça ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında konuşan Özel, partisinin Foça Belediye Başkan adayı Saniye Bora Fıçı'nın, ilçenin ilk kadın belediye başkanlığına aday olduğunu belirterek, gençleşmeye ve kadınların eşit temsiline ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
İyi ve güçlü yönetim için herkesten oy istediklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:
"14 ve 28 Mayıs seçimlerinde çok istediğimiz, hep birlikte çok çalıştığımız, sonucuna çok üzüldüğümüz 1. yüzyılın son seçimini kaybettik ama hepimizin bir tek görevi var, yılmamak, üzülmemek, tükenmemek ve vazgeçmemek. Şimdi ikinci yüzyıla partimiz büyük bir değişim, dönüşümle girdi. İkinci yüzyılın ilk sandığı haftaya şekilleniyor olacak. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidara Atatürk'ün partisini yeniden getirecek kadrolara ve partiye güç vermek, gelecek hafta pazar günü sizlerin elindedir."
"Bu seçim sağ-sol seçimi değil, bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa getirme seçimi" diyen Özel, "AK Partililer; zamlardan yıldığınızı, bu maaşla geçinemediğinizi, hak ettiğiniz destekleri alamayıp çiftçilikle geçinemediğinizi göstermenin yolu bu yerel seçimdir." ifadesini kullandı.
Özel, Foça'yı spor alanında da geliştirmek istediklerini dile getirerek, belediye başkan adayı Saniye Bora Fıçı'dan bir kadın futbol takımı kurulmasını istedi.
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