CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buğday alım fiyatının güncellenmesini istedi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buğday alım fiyatının güncellenmesini istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buğday alım fiyatının güncellenmesini istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan buğday alım fiyatının 15 lira olarak güncellenmesini istedi. Özel, çiftçilerin emeğinin yok sayıldığını belirterek, buğdayın kilogram fiyatının en az 15 lira olması gerektiğini ifade etti.

06.06.2024 23:31
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan buğday alım fiyatının 15 lira olarak güncellenmesini istedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Hükümeti ve Tarım Bakanlığı çiftçilerin alın terini, emeğini maalesef yok saymıştır. Bu, üreticinin ölüm fermanıdır. Açıklanan hububat fiyatı, maliyetin bile altında kalmıştır. Buğdayın kilogram fiyatı en az 15 lira olarak güncellenmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buğday alım fiyatının güncellenmesini istedi - Son Dakika

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