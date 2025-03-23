CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den İmamoğlu\'nun Tutuklanma Kararına Değerlendirme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklama, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına hükmedildiği gerekçesiyle gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verilmesini değerlendirdi. Özel, "Bir yanıyla İstanbul Büyükşehir yönetme iradesine bir kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönüyle önemlidir. Ama Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına hükmedildiği gerekçesiyle gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi. Kararı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile bekleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, karar sonrası ilk değerlendirmesini yaptı.

"Kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönüyle önemlidir"

Karara ilişkin konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Tutuklanmasına karar verdiler, bir yanıyla İstanbul Büyükşehir yönetme iradesine bir kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönüyle önemlidir. Ama Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır. İBB Başkanı sıfatıyla belediyemiz içinden bir vekil seçilecek, Ekrem Başkan suçsuzluğu ispatlanana ya da tutukluluğu ortadan kalkana kadar görevi sürecek. Ekrem Başkan'ın son derece morali yüksek" dedi. - İSTANBUL