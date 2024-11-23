CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kayyım Atamalarına Sert Tepki

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012'de katıldığı bir cenaze töreni, 2022'de dava konusu yapılmış, 2024'te suç sayılmıştır. İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur. Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye'nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.