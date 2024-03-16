CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emeklilere yapılanların hesabını soracağız - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emeklilere yapılanların hesabını soracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emeklilere yapılanların hesabını soracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, emeklilere yapılanların hesabını soracaklarını belirtti. Özel, emeklilere yapılacak olan indirim taleplerini dile getirerek, emeklilerin haklarını savunacaklarını vurguladı. Ayrıca, öğretmen atamaları, tarım ve hayvancılık gibi konulara da değinen Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i desteklediklerini ifade etti.

16.03.2024 19:35  Güncelleme: 19:36
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Emekliler meydana çıkınca şimdi 'emekli kart hazırlığı yapıyoruz' diyorlar. Emekliye yapılanların hesabını hep beraber soracağız." dedi.

Özel, Kepez ilçesindeki miting alanında düzenlenen "Büyük Antalya Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Antalya'nın Türkiye'nin en önemli turizm ve tarım kenti olduğunu belirtti.

Emeklilerin Türkiye'nin en acıklı türküsünü söylediğini ifade eden Özel, emeklilerin büyük bir kısmının 10 bin lira maaşa mahkum olduğunu kaydetti.

Emeklilerin 31 Mart'ta kaybettiklerini sandık başında aramaya gideceğini dile getiren Özel, "1,5 aydır 'emekli kart çıkartalım' diyorum. Emekli maaşına yapılacak 7 bin lira seyyanen zammın dışında elektrik, su, telefon ve doğal gaz faturalarında emeklilere yüzde 40 indirim yapılsın talebinde bulundum. Emekliler meydana çıkınca şimdi 'emekli kart hazırlığı yapıyoruz' diyorlar. Emekliye yapılanların hesabını hep beraber soracağız." dedi.

Kendisinin öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olduğunu anlatan Özel, Türkiye'de 1 milyon atama bekleyen öğretmen olduğunu vurguladı.

Özel, insan ayırmak ve haksızlık olan mülakatın kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Antalya'nın önemli bir narenciye üreticisi kent olduğuna dikkati çeken Özel, "Antalya halinden 20 liraya çıkan portakal, Ankara'da 45 liraya satılıyor. Limonun kilosu 11 liradan Antalya halinden çıkarken Ankara'da 30 liraya satılıyor. Mazot masrafı nedeniyle çiftçi para kazanamaz oldu, narenciye zaman zaman dalında kaldı. Narenciye üreticisine sahip çıkılmalı." diye konuştu.

"Halk süt ve 6 aya kadar bebeklere bez dağıtmaya devam edeceğiz"

Antalyalıların ucuz su içmeye devam edeceğine işaret eden Özel, "Halk süt ve 6 aya kadar bebeklere bez dağıtmaya devam edeceğiz. Adayımız Muhittin Böcek, Antalya'da 15 kreş açtı, 5 yıl sonra karşımıza geldiğinde Antalya'daki kreş sayısı 50 olacak. Sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. CHP olarak Antalya'yı 5 yıl daha yönetmek isteyen, partimiz ve halkın güvenini kazanmış Yörük delikanlısı Muhittin Böcek'i Antalyalılara emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhittin Böcek'in bütün Antalyalıların başkanı olduğunun altını çizen Özel, şunları kaydetti:

"Muhittin başkan insan ayırmaz, parti ayırmaz. Muhittin Böcek Antalya İttifakı'nın adayıdır. Karşımızdaki ittifaka karşı bir umut ittifakını hayata geçirdik. Bu ittifakın renkleri ay-yıldızlı al bayrağımızın renkleridir. Bu ittifak milli takım gol atınca sevinen, Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca onlarla birlikte ağlayanların ittifakıdır. Bu ittifak 10 bin lira emekli maaşına isyan eden, siftahsız dükkan kapatan esnafın, köylünün, emekçinin ittifakıdır. Muhittin başkan kazanacak Türkiye İttifakı kazanacak."

Özel, konuşmasının sonunda partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek vatandaşlardan destek istedi.

Kaynak: AA

Muhittin Böcek, Antalya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emeklilere yapılanların hesabını soracağız - Son Dakika

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