CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yedinci yılında andı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül'ü ve Jandarma Astsubay Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i ölüm yıl dönümlerinde saygıyla anıyorum."
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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