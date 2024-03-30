CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketinde üstü açık otobüsle şehir turu attı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında son çalışma gününü, memleketinde üstü açık otobüsle şehir turu atarak geçirdi.
Turgutlu Caddesi'nde partililerle buluşan Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkan adayı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve İl Başkanı İlksen Özalpler ile birlikte üstü açık otobüsle şehir turu attı.
Özel, otobüs üzerinden Mustafa Kemal Paşa Caddesi, 8 Eylül Caddesi, İzmir Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde kendisi bekleyen vatandaşları selamladı, adayları için destek istedi.
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye devam edeceklerini ve suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Sağlam, ayrıca Zengezur Koridoru'nun Iğdır için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, kentteki uyum ve huzurun önemine değindi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde gerçekleştirilen 'KALKAN-18' operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 13 araç, 2 sahte pasaport, uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Türkiye'de yapılacak olan seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve yayın organları seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri ise 18.00 ila 21.00 saatleri arasında yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören'de düzenlediği mitingde, seçim öncesi yapılan karalamalara tepki göstererek, Ankara'da farkın ne kadar olacağının tartışıldığını belirtti. Yavaş, ayrıca terörle ilişkilendirilen sahte afişlerin asıldığını ve İstiklal Marşı'ndan gurur duyduklarını vurguladı. Adayların eline, beline, diline sahip olmayan belediye başkanlarını sandığa gömeceklerini ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik önlemlerini aldı. Otobüsler, raylı sistem araçları ve yolcu gemileri seferlere erken başlayacak.
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