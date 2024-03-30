CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketinde üstü açık otobüsle şehir turu attı

Türkiye'de Seçim Propagandası Sona Erdi, Seçim Yasakları Başladı

Türkiye'de yapılacak olan seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve yayın organları seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri ise 18.00 ila 21.00 saatleri arasında yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.