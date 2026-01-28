CHP Genel Başkanı Özür Özel: "Tutuksuz yargılama şarttır"

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasını takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüm arkadaşlarımız için iddianame yazılması ve tutuksuz yargılama şarttır" dedi.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı dava ikinci gününde devam ediyor. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı. Duruşmaya ara verilmesinin ardından Özel ve İmamoğlu basın açıklaması yaptı.

"Mahkemelerin canlı yayınlanması ile ilgili çağrımızı yenilemek istiyorum"

Duruşmaların canlı yayınlanması talep ettiklerini ifade eden Dilek İmamoğlu, "Sözde suç örgütü lideri olarak tanımlanan kişi tutuksuz yargılanırken, seçilmiş belediye başkanlarının cezaevinde olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Her alanda haksızlıklarla karşı karşıyayız. Nereye dokunsak elimizde kalıyor. Önce diploma iptali, sonrasında gözaltılar. Ardından gizli tanık ifadeleriyle yapılan tutuklamalar. Bir sene içinde bir çok adaletsizlikler ve hukuksuzlar yaşandı. Mahkemelerin canlı yayınlanması ile ilgili çağrımızı yenilemek istiyorum. Sürekli 'çok istenmesine rağmen, hukuken yapılmıyor' gibi bir algı oluşturulduğunun da farkındayız. Her şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elindedir. Adaletin üzerindeki perdeyi kaldırmak, hukuku siyasetin gölgesinden kurtarmak, milletin vicdanına hesap vermek için tüm duruşmaların canlı yayınlanmasını sağlamak artık bir tercih değil, bir zorunluluktur" diye konuştu.

"Bu mahkeme için tutuksuz yargılama şarttır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Nihayet arkadaşlarımız hakim karşısındalar. Kendilerine yöneltilen suçlamalara yanıt verme imkanı buluyorlar. Bugün Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün iftiralarına muhatap olan aileler burada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonuna muhatap olan aileler burada. Haklarında henüz iddianamesi yazılmamış belediye başkanlarımızın, belediye çalışanlarımızın aileleri burada. Mağdur ailelerle birlikte karşınızdayız. Yalandan iftiradan bıkmış durumdayız. Artık bu mahkeme için tutuksuz yargılama şarttır. İstanbul Büyükşehir için tutuksuz yargılama şarttır. Tüm arkadaşlarımız için iddianame yazılması ve tutuksuz yargılama şarttır. Bu arkadaşları içeride tutmak, yargılamadan önce infaz etmektir. Şuanda bu salona dün evinden gelen suç örgütü dedikleri yapının başındaki kişi Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanıyor. Şuanda ceza alsalar yatarları kalmamış arkadaşlarımız tutuklular. Zeydan Karalar'ın şuanda hükmü kesinleşse evine yollayacak. Yargılama sürüyor diye tutuklu oluyor. Olacak iş değil" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL