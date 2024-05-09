CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'a ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'a ziyaret gerçekleştirecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak\'a ziyaret gerçekleştirecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı tebrik etmek ve halkla buluşmak için Uşak'a geliyor.

09.05.2024 13:22  Güncelleme: 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Mayıs Cuma Günü Uşak'a gelerek halkla buluşacak.

Ziyaretinde Uşak Belediye Başkanlığını büyük farkla kazanan ve halkın adeta bir sevgi seliyle kucakladığı Başkan Özkan Yalım'ı bu büyük zaferinden dolayı tebrik edecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel; AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelere düzenlediği hayırlı olsun ziyaretlerine Uşak ile devam ediyor.

Cuma günü Saat 16.00'da Uşak Belediye Başkanlığı önünde gerçekleşecek programda; Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la birlikte Belediye Meclis Üyeleri, belediye personelleri ve vatandaşlardan oluşan coşkulu bir kalabalık Özgür Özel'i karşılayacak. Özel ve beraberindeki heyet burada kendilerini bekleyen kalabalığa hitap edecek.

Özel ve ekibi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yapacakları hayırlı olsun ziyaretinin ardından Uşak'tan ayrılacak. - UŞAK

Kaynak: İHA

Özkan Yalım, Uşak, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'a ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
14:12 Ünlü oyuncu Serkan Şengül, 65 kilo vererek dikkat çekti Ünlü oyuncu Serkan Şengül, 65 kilo vererek dikkat çekti
13:22 Cem Yılmaz’ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi?
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 14:25:24. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'a ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement