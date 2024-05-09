CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak\'a ziyaret gerçekleştirecek

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Mayıs Cuma Günü Uşak'a gelerek halkla buluşacak.

Ziyaretinde Uşak Belediye Başkanlığını büyük farkla kazanan ve halkın adeta bir sevgi seliyle kucakladığı Başkan Özkan Yalım'ı bu büyük zaferinden dolayı tebrik edecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel; AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelere düzenlediği hayırlı olsun ziyaretlerine Uşak ile devam ediyor.

Cuma günü Saat 16.00'da Uşak Belediye Başkanlığı önünde gerçekleşecek programda; Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la birlikte Belediye Meclis Üyeleri, belediye personelleri ve vatandaşlardan oluşan coşkulu bir kalabalık Özgür Özel'i karşılayacak. Özel ve beraberindeki heyet burada kendilerini bekleyen kalabalığa hitap edecek.

Özel ve ekibi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yapacakları hayırlı olsun ziyaretinin ardından Uşak'tan ayrılacak. - UŞAK