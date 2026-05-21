CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel Pankartı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne Özgür Özel'in pankartı asıldı.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Kararın ardından partililere "Genel Merkeze gelin" çağrısı yapıldı. Çağrının ardından partililer Genel Merkez binasının önünde toplanmaya başladı. Daha sonra ise Genel Merkez binasına Özgür Özel'in pankartı asıldı. Partililer pankartın asılmasını alkışlarla karşıladı. Parti önünde toplanan kalabalık ise o esnada "Özgür Başkan" sloganı attı. - ANKARA