CHP Genel Merkezi'nde Yenileme Çalışmaları

25.05.2026 11:51
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun dönüşü sonrası temizlik ve yenileme çalışmaları sürüyor.

CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye sırasında ve sonrasında yaşanan olayların ardından temizlik ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı kurmayları CHP Genel Merkezi'ne gelerek, hasar gören alanlarda incelemelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, bina içerisinde tahrip olan alanlar yenilenirken, kapsamlı temizlik yapılıyor.

Partide, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in fotoğrafları kaldırılırken, eski Genel Sekreter ve Genel Başkan yardımcılarının isimleri, oda kapılarındaki plakalardan söküldü.

İstinafın CHP kurultay davası kararının ardından Özgür Özel'in parti binasına asılan "Geri adım atmadık mücadeleye devam" yazılı pankartı da kaldırıldı. Söz konusu karara ilişkin metnin, partinin fuaye alanına açılan kapısına asıldığı görüldü.

Emniyet güçlerinin genel merkez etrafındaki güvenlik tedbirleri de devam ediyor.

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ikinci günü genel merkezde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

