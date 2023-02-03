Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirisi sonrası CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart değiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirisi sonrası CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart değiştirildi

03.02.2023 14:38

CHP Genel Merkezi'ne asılan 'Yeter! Söz Milletin' afişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayatını çaldıkları Adnan Menderes'in sloganını da çaldılar" eleştirisini almıştı. İndirilen pankartın yerine bu kez Kılıçdaroğlu'nun parti grubundaki "Ben Kemal geliyorum" sözü asıldı.

Seçimler için geri sayım devam ederken geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Merkezi'ne asılan "Yeter! Söz Milletin!" pankartı büyük tartışma yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu pankartla ilgili CHP'yi eleştirmiş, "Bunlarda utanma yok. Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Kendileriyle çelişmek muhalefetin her zamanki hali. Bu slogan CHP'ye isyanın nişanesidir" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN KEMAL GELİYORUM"

Olayın yankıları sürerken dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sert sözlerle eleştirdiği pankart indirilerek yerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun parti grubunda sarf ettiği "Ben Kemal Geliyorum" sözlerinin yer aldığı pankart asıldı. Pankartların Erdoğan'ın eleştirisinden sonra değiştirilmesi dikkat çekti.

İşte parti binasına asılan yeni afiş;


YORUMLAR (2)
  • süleyman hakan gökşen: "yeter artık söz milletin" sözünü anımsatan ve kendisine mal eden herhalde iktidardaki parti değildir, olsa olsa muhalefet bu sözü sahiplenebilir, zira 20 yıldır iş başında olanlar bu sözü neden söylesin ki ? Cevap Yaz 42 35 Yayından Kaldır
500
Kemal Kılıçdaroğlu'nun BAYKAR sorusuna cevabı net oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun BAYKAR sorusuna cevabı net oldu Seçime 100 gün kala Kılıçdaroğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikleri sıraladı Seçime 100 gün kala Kılıçdaroğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikleri sıraladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirisi sonrası CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart değiştirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:13 2 bin 500 kişiye "Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Mansur Yavaş mı?" diye soruldu! 26 ili kapsayan anketten çıkan sonuç bomba
15:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? 26 ili kapsayan anketten çıkan sonuç bomba
14:41 Fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in 7 yıl 3 ay hapsi istendi
14:56 Alkollüyken Murat Boz'la düet yapan Berkay detone olunca kendisini yerden yere vurdu: Berbat
14:50 Murat Boz'la alkollü şarkı söylerken detone olan Berkay kendisini eleştirdi: Berbat
13:24 Bakan Karaismailoğlu 10 dakika boyunca gelmesini bekledi! Avrasya Tünel'inden geçen 100 milyonuncu kişiye sürpriz hediye
14:19 16 yıldır aranan mafya üyesi, bir restoranda pizza şefi olarak çalışırken yakalandı
14:39 Uğur Dündar'dan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına çarpıcı yorum
14:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki 1 saatlik zirveyle ilgili bomba iddia: HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na dahil oluyor
14:33 Adana Demirspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili en çarpıcı yorum Uğur Dündar'dan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2023 15:50:31. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirisi sonrası CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart değiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement