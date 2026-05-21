CHP Genel Merkezinde Gerginlik

21.05.2026 21:07
BAM'ın kararı sonrası CHP'liler Genel Merkez önünde toplandı, Özgür Özel lehine eylem yaptı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından partililer, CHP Genel Merkezi önüne geldi.

BAM 36. Hukuk Dairesinin, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönündeki kararının ardından, Özgür Özel'in çağrısıyla, milletvekilleri, parti teşkilatı ve partililer CHP Genel Merkezi önünde toplandı.

Bir parti otobüsü araç girişinin olduğu bölgeye çekilirken, Genel Merkeze ait otopark girişleri de teşkilat üyelerince getirilen araçlarla kapatıldı.

CHP Genel Merkezine, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in afişi asıldı. Bu sırada partililer, Özel lehine sloganlar attı.

Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atan partililer, yayın yapan bazı basın mensuplarına da tepki göstererek, Genel Merkezden ayrılmalarını istedi. Partililer, Genel Merkezde önceki genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını da indirdi.

Genel Merkez önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, partinin bulunduğu sokağı araç girişine kapattı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
