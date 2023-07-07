CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan zamlara tepki - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan zamlara tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan zamlara tepki

07.07.2023 15:57

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'de yapılan zamlara tepki göstererek, hükümetin ekonomik sorunları çözmek yerine vergi ve zamlarla halkı daha da zor duruma soktuğunu belirtti. Başarır, zam haberleriyle uyandıklarını ve birçok üründe KDV oranlarının arttığını ifade etti. Ayrıca, pasaport harçları, tapu ve noter masraflarına da zam geldiğini söyledi. Başarır, hükümetin ekonomik sorunları çözmek yerine saray ve bürokrasiyi küçültmesini önerdi ve vergi artışlarının Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. Ayrıca, Cumhurbaşkanının genel bütçeye ilişkin borçlanma yetkisinin artırıldığını ve bunun ek bütçe anlamına geldiğini belirtti. Başarır, herkesin zamlara tepki göstermesi gerektiğini ve 3 aylık seçim sürecinde nasıl kandırıldığımızı görmemiz gerektiğini vurguladı. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise fındık tarımında yaşanan sorunlara dikkat çekerek, fındık üreticilerinin artan girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olduğunu ve taban fiyatın 105 lira olarak açıklanmasını talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "85 milyon zamlara tepki vermeli. Türkiye sahipsiz değil, sahipsiz kalmayacak. Bize oy veren vermeyen herkesin hakkını savunacağız. 3 aylık seçim sürecinde nasıl kandırıldığınızı, ne anlatıldığını ve bugün ne yaşandığını lütfen görün." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu sabah güne zam haberleriyle uyandıklarını söyledi.

Bazı ürünlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 20'ye, bazı ürünlerde ise yüzde 8 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 10'a çıktığını anlatan Başarır, bunun iğneden ipliğe her şeye zam anlamına geldiğini savundu.

Pasaport harçlarına, tapu ve noter masraflarına da zam geldiğini ifade eden Başarır, şöyle konuştu:

"Seçimi mi beklediniz? MTV 2 katına çıkıyor. Deprem için yapıyorsun, seçim sonrası yapıyorsun. Bu sabah zam yağmuruyla uyanıyoruz. Biz seçimden önce de seçimden sonra da bu ülkenin temel sorununun ekonomi, yoksulluk, geçinememe olduğunu söylemiştik. Bunu kamunun, devletin, yani sarayın, bürokrasinin küçültülerek, devlet giderlerinin minimum seviyeye getirilerek yapılmasını önermiştik. Bunların hiçbirinde küçülme yapmayan, feragat etmeyen saray rejimi bugün 85 milyonun sırtına yük olarak bu ek vergileri, zamları getirdi. Bunu kabul etmek mümkün değil."

Tahakkuk etmiş, bir çoğu ödenmiş milyonlarca arabanın vergisinin bir kez daha alınmak istendiğini iddia eden Başarır, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Ali Mahir Başarır, "seçim döneminde insanların iradesinin fesada uğratıldığını" ancak bugün gerçeğin ortaya çıktığını söyledi.

KDV'nin artmasının iğneden ipliğe her şeye zam anlamına geldiğini savunan Başarır, "Siz eğer ki bir konuda feragat edecekseniz, 85 milyonun cebine gözünüzü dikmeyin. Uçaklarınızı, o korumalarınızı, yazlık sarayınızı ve diğer giderlerinizi kısın. Bu zamları gözden geçirin. Bunu mutlaka yapmalısınız." dedi.

Cumhurbaşkanının genel bütçeye ilişkin borçlanma yetkisinin de artırıldığını dile getiren Başarır, bunun ek bütçe anlamına geldiğini öne sürdü. Başarır, ek bütçenin Meclise gelmesini ve konunun konuşulmasını istedi.

Başarır, kendilerine oy vermeyenlerin de haklarını savunacaklarını belirterek, "Herkes bence MTV'den, hukuksuzluktan dava açmalı. Herkes, 85 milyon zamlara tepki vermeli. Türkiye sahipsiz değil, sahipsiz kalmayacak. Bize oy veren vermeyen herkesin hakkını savunacağız. 3 aylık seçim sürecinde nasıl kandırıldığınızı, ne anlatıldığını ve bugün ne yaşandığını lütfen görün." diye konuştu.

Necip Hablemitoğlu cinayeti davasıyla ilgili sanıklardan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ocak 2022'de Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini, ancak 19 Mayıs'ta tahliye edildiğini hatırlatan Başarır, bir başka davadan tutuklanmasına karar verilen Bozkır'ın bulunamadığını öne sürdü. Başarır "İkinci bir Adil Öksüz vakası yaşanıyor gibi geliyor." dedi.

"Anayasa Mahkemesine götüreceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Başarır, bir soru üzerine, MTV'nin bu yıl için iki kat olarak alınacak olmasının Anayasa'nın 3 ve 73. maddesine net bir şekilde aykırı olduğunu savunarak, "Tahakkuk etmiş bir vergi. O yüzden biz de Anayasa Mahkemesine götüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Başarır, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, tutuklu Merdan Yanardağ ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden eleştirmesini nasıl değerlendirdiğinin" sorulması üzerine, "Bu ülkenin sorunu bugün ekonomi ve bu zamlar. Baba oğul ile olan ilişki, parti içi meseleler kendisini ne ilgilendiriyor? Yoksullukla, zamlarla ilgilenmesi gerekirken CHP'yi konuşuyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gezmiş, fındıkta 105 lira taban fiyat istedi

Öte yandan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, yaptığı basın toplantısında, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi fındık tarımında da acilen çözüm bekleyen sorunlar bulunduğunu söyledi.

Bu sorunların başında artan girdi maliyetleri olduğunu ileri süren Gezmiş, fındık üreticisinin bahçesine gübre ve ilaç alamaz hale geldiğini savundu. Fındığın toplanması için çok az zaman kaldığını belirten Gezmiş, fındık fiyatının en geç 20 Temmuz'da açıklanması gerektiğini belirtti.

Gezmiş, fındık için taban fiyatın 4 doların karşılığı 105 lira olarak açıklanmasını talep etti.

Kaynak: AA
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