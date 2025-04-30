CHP Grup Başkanvekili Başarır, 6 Şubat depremleri için toplanan bağışları sordu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan bağışların nereye harcandığını sordu.

Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fon oluşturulduğunu söyledi.

Söz konusu fonun, Sayıştay denetimi dışında olduğunu ve bu konuda bugüne kadar bilgilendirme yapılmadığını savunan Başarır, "Bu para nereye harcandı, ne kadar, nerede?" sorularını yöneltti.

"Toplanan paraların, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıları örtmek için kullanıldığını" ileri süren Başarır, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında ülke meselelerine yer vermediğini iddia etti.