CHP Grup Başkanvekili Başarır, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu sene ortalama kişi başı ramazan menüsü 750 lira, 4 kişilik bir aile için 3 bin lira. Bu ülkedeki bir emeklinin, bir asgari ücretlinin bir gün bile dışarıda iftar yapabilme imkanı yok." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomi politikalarını eleştirdi.

Ramazanın 1 Mart'ta başlayacağını anımsatan Başarır, "Vatandaşlarımız, emeklimiz, işçimiz, memurlarımız bu aya nasıl girecek? Bu sene ortalama kişi başı ramazan menüsü 750 lira, 4 kişilik bir aile için 3 bin lira. Bu ülkedeki bir emeklinin, bir asgari ücretlinin bir gün bile dışarıda iftar yapabilme imkanı yok." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına cumhuriyet altını ile asgari ücret tutarı kadar parayı gösteren Başarır, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir şey oldu; bir cumhuriyet altını bir asgari ücret etmiyor." sözlerini sarf etti.

2002'de asgari ücret 184 lirayken 2,5 cumhuriyet altını alınabildiğine işaret eden Başarır, asgari ücretin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Başarır, "Milyonlarca emeklimiz, işçimiz, memurumuz açlık sınırının altında yaşıyor." şeklinde konuştu.

Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerini de eleştirdi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın, geçen yıl kendilerine en çok şikayet edilen bakanlığın Adalet Bakanlığı olduğunu açıkladığını aktaran Başarır, "Çünkü Türkiye'de adaleti ayaklar altına aldınız. Muhalif olup da yargılanmayan gazeteci, siyasetçi, sanatçı yok bu ülkede." görüşlerini savundu.

Erken seçim çağrısında bulunan Başarır, "Her şey bitti. Sizler, bizler, belediye başkanları... Şimdi Türkiye'nin birinci partisini yargılamaya kalkıyor. O yüzden doğruya yanlışa, haklıya haksıza halk karar versin." ifadelerini kullandı.