CHP Grup Başkanvekili Başarır, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Başarır, gündemi değerlendirdi Açıklaması

29.07.2025 15:03
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, orman yangınlarıyla ilgili muhalefetin görevini yaptığını, bu konuda konuşmalar gerçekleştirildiğini, soru ve araştırma önergeleri, kanun teklifleri verildiğini belirterek, "Birine bile dönüp bakmamışsınız. Bugün ülkemiz yangın yeri." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, orman yangınlarıyla ilgili muhalefetin görevini yaptığını, bu konuda konuşmalar gerçekleştirildiğini, soru ve araştırma önergeleri, kanun teklifleri verildiğini belirterek, "Birine bile dönüp bakmamışsınız. Bugün ülkemiz yangın yeri." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı illerde meydana gelen orman yangılarını hatırlattı.

Yaşananları üzüntüyle izlediklerini ifade eden Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrasında itfaiye birimleriyle ilgili yaptığı açıklamayı anımsattı.

Başarır, TBMM'de orman yangınları konusunda çeşitli uyarılarda bulunduklarını aktararak, "TBMM'de milletvekilleri, orman yangınlarına müdahale ve yangınlarla mücadele konusunda 2018'den bugüne kadar 555 kez konuşma yapmış. Muhalefet uyarılarda bulunmuş 555 kez ama bu iktidar, Cumhurbaşkanı kulaklarını tıkamış." diye konuştu.

Orman yangınlarına ilişkin muhalefetin verdiği 94 araştırma önergesinin görüşmeye açılmadığını dile getiren Başarır, 399 soru önergesinin de büyük çoğunluğuna yanıt verilmediğini kaydetti.

Muhalefet milletvekillerinin, orman yangınları konusunda 8 kanun teklifi sunduğunu, bu tekliflerin de komisyonda bekletildiğini savunan Başarır, "Muhalefet görevini yapmış, 555 kez konuşmuş, uyarılarda bulunmuş, soru ve araştırma önergesi, kanun teklifi vermiş. Birine bile dönüp bakmamışsınız. Bugün ülkemiz yangın yeri." ifadesini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğünün bütçedeki payının yüzde 4,5'ten yüzde 2,5'e düşürüldüğünü söyleyen Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sorumluluk almayarak belediyeleri suçladığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasının da iptal edildiğini hatırlatan Başarır, bu kararın, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünce alındığını dile getirdi.

Başarır, İmamoğlu'nun lisans ve yüksek lisans diplomalarının hukuka aykırı iptal edildiğini savundu.

Yaklaşık 4 milyona yakın kamu görevlisini ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarını yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin başladığını anımsatan Başarır, 1 Ağustos'ta başlaması gereken görüşmelerin 28 Temmuz'a alındığını iddia etti.

Kaynak: AA

Ali Mahir Başarır, Orman Yangınları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Başarır, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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