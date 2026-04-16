CHP Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sosyal medya ağlarının, dijital içeriklerin, televizyonlardaki dizilerin, çocuklarımızın maruz bırakıldığı oyunların her birinin gözden geçirilmesi şart. Bu meselenin bir tane çözümü, sihirli değneği yok ama ısrarla vurguladığımız, devletin mutlaka yapmış olması gereken birinci vazife, okullardaki güvenlik önleminin alınması." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Okulların şiddet yuvası olmaya başladığını" savunan Emir, "Çok katmanlı bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu, bu sorunun giderek büyüyeceğini, acilen önlem almamız gerektiğini, bu sorunun nedenlerinden başlayarak çözüm yollarına ciddiyetle ulaşmamız gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Murat Emir, okullardaki şiddet olaylarının temelinde, aileden psikolojik sorunlara, ekonomiden eğitime kadar birçok etkenin bulunduğunu dile getirdi. Bunu öngörmenin zor olmadığını belirten Emir, "Bununla birlikte sosyal medya ağlarının, dijital içeriklerin, televizyonlardaki dizilerin, çocuklarımızın maruz bırakıldığı oyunların her birinin gözden geçirilmesi şart. Bu meselenin bir tane çözümü, sihirli değneği yok ama ısrarla vurguladığımız, devletin mutlaka yapmış olması gereken birinci vazife, okullardaki güvenlik önleminin alınması." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grubu olarak konu hakkında birçok kanun teklifi ve araştırma önergesi verdiklerini ancak hiçbirinin kabul edilmediğini söyleyen Emir, son olarak geçen yıl TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde önerge verdiklerini anlattı. Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu teklifte diyoruz ki, okullara güvenlik elemanı alın, yetmez temizlik görevlisi alın, yetmez okul sağlığı hemşiresi alın. Bunlar çok önemli. Daha önemli ne olabilir? 'Bu işe siyaseti bulaştırmayın' diyorlar ya. İşte 2026 bütçesi görüşülürken bizim arkadaşlarımız bu önergeyi verdiler. Diyorlar ya 'ayakları yere bassın', işte ayakları yere basıyor. 75 bin hemşire, 100 bin temizlik görevlisi ve 65 bin güvenlik görevlisi aldığınızda bunun bütçeye toplam maliyeti 224 milyar lira."

Yaşamın her alanında şiddetin yüceltildiğini ve övüldüğünü, bunun ise dizi filmler yoluyla yapıldığını dile getiren Emir, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK) eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından yaptığı açıklamayı anımsatan Emir, acının siyaseti olmayacağını ancak "acının neden çekildiğinin" siyasetinin yapılması gerektiğini ifade etti. Emir, bu konunun, siyasetin el koymasını ve herkesin birlikte olmasını gerektirdiğini vurguladı.

CHP'li Emir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konuda sorumlu olduğunu da kaydederek, Bakan Tekin'e tepki gösterdi.