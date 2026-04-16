CHP Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sosyal medya ağlarının, dijital içeriklerin, televizyonlardaki dizilerin, çocuklarımızın maruz bırakıldığı oyunların her birinin gözden geçirilmesi şart. Bu meselenin bir tane çözümü, sihirli değneği yok ama ısrarla vurguladığımız, devletin mutlaka yapmış olması gereken birinci vazife, okullardaki güvenlik önleminin alınması." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Okulların şiddet yuvası olmaya başladığını" savunan Emir, "Çok katmanlı bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu, bu sorunun giderek büyüyeceğini, acilen önlem almamız gerektiğini, bu sorunun nedenlerinden başlayarak çözüm yollarına ciddiyetle ulaşmamız gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Murat Emir, okullardaki şiddet olaylarının temelinde, aileden psikolojik sorunlara, ekonomiden eğitime kadar birçok etkenin bulunduğunu dile getirdi. Bunu öngörmenin zor olmadığını belirten Emir, "Bununla birlikte sosyal medya ağlarının, dijital içeriklerin, televizyonlardaki dizilerin, çocuklarımızın maruz bırakıldığı oyunların her birinin gözden geçirilmesi şart. Bu meselenin bir tane çözümü, sihirli değneği yok ama ısrarla vurguladığımız, devletin mutlaka yapmış olması gereken birinci vazife, okullardaki güvenlik önleminin alınması." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grubu olarak konu hakkında birçok kanun teklifi ve araştırma önergesi verdiklerini ancak hiçbirinin kabul edilmediğini söyleyen Emir, son olarak geçen yıl TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde önerge verdiklerini anlattı. Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu teklifte diyoruz ki, okullara güvenlik elemanı alın, yetmez temizlik görevlisi alın, yetmez okul sağlığı hemşiresi alın. Bunlar çok önemli. Daha önemli ne olabilir? 'Bu işe siyaseti bulaştırmayın' diyorlar ya. İşte 2026 bütçesi görüşülürken bizim arkadaşlarımız bu önergeyi verdiler. Diyorlar ya 'ayakları yere bassın', işte ayakları yere basıyor. 75 bin hemşire, 100 bin temizlik görevlisi ve 65 bin güvenlik görevlisi aldığınızda bunun bütçeye toplam maliyeti 224 milyar lira."

Yaşamın her alanında şiddetin yüceltildiğini ve övüldüğünü, bunun ise dizi filmler yoluyla yapıldığını dile getiren Emir, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK) eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından yaptığı açıklamayı anımsatan Emir, acının siyaseti olmayacağını ancak "acının neden çekildiğinin" siyasetinin yapılması gerektiğini ifade etti. Emir, bu konunun, siyasetin el koymasını ve herkesin birlikte olmasını gerektirdiğini vurguladı.

CHP'li Emir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konuda sorumlu olduğunu da kaydederek, Bakan Tekin'e tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Güvenlik, Politika, Şiddet, Medya, Emir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 15:55:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.