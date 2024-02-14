CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Erzincan\'daki maden faciasının araştırılmasını istedi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Erzincan İliç'te maden ocağındaki toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi.
Günaydın, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 9 işçinin liç yığınları altında kalmasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Günaydın, bu facianın çok yönlü bir araştırma gerektirdiğini vurguladı.
TBMM'de bugün görüşülmesi planlanan, madenciliği daha da liberalize eden ve kamu yararından uzaklaştıran bir düzenlemenin geri çekildiğini belirten Günaydın, "Haftaya gelecek mi? Kamuoyunun hissiyatı, duyarlılığı azalınca madencilikle ilgili bu liberal düzenlemeyi bir kere daha getirmeyi deneyecekler. Mesele duyarlılığın arttığı zamanlarda dikkatli olma meselesi midir yoksa Türkiye'nin taşını toprağını, işçisini, insanını koruma meselesi midir? İktidarı bu alanda duyarlı olmaya çağırıyorum." dedi.
Burasıyla ilgili verilen ÇED raporuna değinen Günaydın, şöyle devam etti:
"Heyelan potansiyeli taşımamaktadır, diyor. Bir heyelan oldu mu? Evet. Toplam 300 dekardan fazla alana 10 milyon metreküp liç yığını yığıldı. Bu ÇED raporunu yazan firmanın, o firmada rapora imza atanların bu işte bir sorumluluğu var mıdır, yok mudur?
Bu tabloya yol açan AKP hükümeti oradaki saha görevlilerinin gözaltına alınmasıyla kendisini kurtaramaz. Oradaki saha görevlisinden değil, ona o kapasite artırımı verenlerden, o firmaların sahiplerinden, siyasi ve ticari ortaklarından başlayarak mesele tüm yönleriyle araştırılmalıdır."
Günaydın, bugün CHP ve diğer tüm muhalefet partilerinin konunun araştırılmasına yönelik önergelerini verdiklerini söyledi. Günaydın, "9 arkadaşımız halen o liç yığınının, siyanürlü liç yığınının 10 milyon metreküpün altındadır. Aslında sadece o çocuklar değil, Türkiye o 10 milyon metreküp siyanürlü liç yığınının altında kalmıştır." diye konuştu.
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Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde toprak yığınının üzerlerine geldiğini gören kamyon şoförleri manevra yaparak felaketten son anda kurtuluyor.
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