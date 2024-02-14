CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Erzincan'daki maden faciasının araştırılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Erzincan'daki maden faciasının araştırılmasını istedi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Erzincan\'daki maden faciasının araştırılmasını istedi

Gökhan Günaydın, Erzincan İliç'te meydana gelen maden ocağındaki toprak kaymasının araştırılması gerektiğini belirtti. Günaydın, madenciliği liberalize eden düzenlemenin geri çekildiğini ve iktidarı duyarlı olmaya çağırdı. Ayrıca, ÇED raporunu yazan firmanın ve sahiplerinin sorumluluğunun araştırılması gerektiğini vurguladı. CHP ve diğer muhalefet partileri, konunun araştırılmasına yönelik önergelerini verdiklerini açıkladı.

14.02.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Erzincan İliç'te maden ocağındaki toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi.

Günaydın, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 9 işçinin liç yığınları altında kalmasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Günaydın, bu facianın çok yönlü bir araştırma gerektirdiğini vurguladı.

TBMM'de bugün görüşülmesi planlanan, madenciliği daha da liberalize eden ve kamu yararından uzaklaştıran bir düzenlemenin geri çekildiğini belirten Günaydın, "Haftaya gelecek mi? Kamuoyunun hissiyatı, duyarlılığı azalınca madencilikle ilgili bu liberal düzenlemeyi bir kere daha getirmeyi deneyecekler. Mesele duyarlılığın arttığı zamanlarda dikkatli olma meselesi midir yoksa Türkiye'nin taşını toprağını, işçisini, insanını koruma meselesi midir? İktidarı bu alanda duyarlı olmaya çağırıyorum." dedi.

Burasıyla ilgili verilen ÇED raporuna değinen Günaydın, şöyle devam etti:

"Heyelan potansiyeli taşımamaktadır, diyor. Bir heyelan oldu mu? Evet. Toplam 300 dekardan fazla alana 10 milyon metreküp liç yığını yığıldı. Bu ÇED raporunu yazan firmanın, o firmada rapora imza atanların bu işte bir sorumluluğu var mıdır, yok mudur?

Bu tabloya yol açan AKP hükümeti oradaki saha görevlilerinin gözaltına alınmasıyla kendisini kurtaramaz. Oradaki saha görevlisinden değil, ona o kapasite artırımı verenlerden, o firmaların sahiplerinden, siyasi ve ticari ortaklarından başlayarak mesele tüm yönleriyle araştırılmalıdır."

Günaydın, bugün CHP ve diğer tüm muhalefet partilerinin konunun araştırılmasına yönelik önergelerini verdiklerini söyledi. Günaydın, "9 arkadaşımız halen o liç yığınının, siyanürlü liç yığınının 10 milyon metreküpün altındadır. Aslında sadece o çocuklar değil, Türkiye o 10 milyon metreküp siyanürlü liç yığınının altında kalmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gökhan Günaydın, Erzincan, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Erzincan'daki maden faciasının araştırılmasını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:17:46. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Erzincan'daki maden faciasının araştırılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement